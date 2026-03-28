Revelio è il tema di TEDxCuneo che si svolgerà al Teatro Toselli di Cuneo il 9 maggio

La magia di Revelio illuminerà l’edizione di TEDxCuneo di quest’anno per aiutarci a svelare ciò che è nascosto, ignoto, sconosciuto. Le parole, le storie, le esperienze, le immagini saranno la bacchetta magica che apriranno a nuove connessioni, disvelamenti, trasformazioni, cambiamenti. L’incantesimo della rivelazione, del risveglio, del mettere a nudo è nella forza trasformativa della conoscenza. La scoperta è un viaggio meraviglioso ed entusiasmante che spesso richiede coraggio, quello di attraversare le stanze segrete che compongono il castello incantato della nostra coscienza.

Tutto questo accadrà al Teatro Toselli di Cuneo il 9 maggio. Un luogo ricco di fascino, storia e cultura. Sul palcoscenico si alterneranno dieci speaker, i cui nomi sveleremo nelle prossime settimane, che in talk da diciotto minuti ci condurranno nel loro Revelio.

La storia di TEDxCuneo nasce da lontano. E’ il 1984, siamo negli Stati Uniti, nella culla della tecnologia per eccellenza, la Silicon Valley. Diffondere idee di valore, questa è la scintilla che dà vita al TED (Technology, Entertainment, Design) un’organizzazione privata non-profit che col tempo cresce progressivamente ideando i TEDx, eventi locali su licenza con l’obiettivo di creare condivisione e unione nelle comunità attraverso il confronto di idee capaci di innescare cambiamenti positivi.

TEDxCuneo conta su un nutrito gruppo di volontari che ormai quasi da un anno sta lavorando alla prossima edizione che anche quest’anno sarà ricca di spunti.

Sono ancora aperte le adesioni per diventare Partner di TEDxCuneo 2026, un’opportunità per le imprese e le attività del territorio che vogliano contribuire a rendere la città un luogo dove cultura e partecipazione alimentano la nascita di idee straordinarie.

Sul sito tutte le informazioni per aderire https://www.tedxcuneo.com/partnership/

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