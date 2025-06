Gaiola, da mercoledì senso unico alternato sul ponte dell'Olla per la posa della fibra. Attesi da maggio, invece, gli interventi conservativi

La fibra ottica arriva anche a Gaiola, alle porte della valle Stura. Per consentire la posa dei cavi, da mercoledì 11 giugno sarà istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.



La limitazione della circolazione sulla strada Statale 21 del Colle della Maddalena è stata autorizzata ad Open Fiber da Anas, con relativa ordinanza, fino al 27 giugno dalle 8 alle 18 esclusi i giorni festivi e prefestivi.



Intanto, nei giorni scorsi i tecnici Anas hanno effettuato un sopralluogo propedeutico agli interventi conservativi pianificati e che erano in programma per il maggio scorso.



Il sindaco Paolo Bottero: “Siamo in attesa di sapere quando partiranno, dovrebbero comunicarcelo a breve”