Triatletica Mondovì protagonista a Sommariva Perno e Pietra Ligure: podi, fatica e spirito di squadra

Triathlon Sprint a Sommariva Perno: sette atleti al via, due podi di categoria

Lunedì 2 giugno si è svolta la 19ª edizione del “Triathlon del Roero” a Sommariva Perno, sulla distanza sprint (750 m nuoto – 20 km bici – 5 km corsa). Organizzata con la consueta precisione dall’Alba Triathlon, la gara ha visto trionfare Matteo Sali in 59’13’’ tra gli uomini e Camilla Magliano in 1h06’17’’ tra le donne.

Ottima la presenza della Triatletica Mondovì, sezione triathlon della Atletica Mondovì Acqua San Bernardo, con sette atleti al via. Miglior tempo monregalese per Luca Turchi, 13° assoluto e 1° nella categoria M3 in 1h04’58’’. Successo anche per Alex Bottero, 1° nella S3 con 1h05’29’’, seguito da Simone Villa, 3° nella stessa categoria in 1h07’44’’.

Mauro Burzio sfiora il podio in M2 chiudendo quarto in 1h12’42’’, mentre Carlo Cavanna è 8° in M1 con 1h16’08’’. Ottima anche la prova femminile con Shara Giuliano, che conferma il suo valore centrando il 9° posto assoluto e la 2ª posizione in M3 con 1h16’15’’.

Triathlon Olimpico a Pietra Ligure: Shara Giuliano ancora sul podio

Sabato 7 giugno è andato in scena a Pietra Ligure il classico Triathlon Olimpico (1,5 km nuoto – 40 km bici – 10 km corsa), reso impegnativo da mare mosso e da un percorso ciclistico altamente selettivo.

Nonostante le difficoltà, Shara Giuliano ha conquistato un eccellente 3° posto assoluto in 2h55’35’’, confermando il suo stato di forma dopo l’ottima prestazione nel Roero.

Tra gli uomini, il migliore è stato Nicolò Busso in 2h06’37’’, ma ottime prestazioni anche per la Triatletica Mondovì:

- Maurizio Pellegrino è 60° assoluto e 5° in S2 con 2h48’27’’,

- Fabrizio Moscarini, storico “Capitano”, chiude in 2h57’35’’, 3° in M5,

seguono Mauro Burzio in 2h59’32’’, Carlo Cavanna in 3h21’21’’ e Paolo Taricco in 3h21’52’’.

Verso l’Ironman: sfide internazionali a fine mese

Giugno non è ancora finito per gli atleti monregalesi: il 29 giugno sarà la volta delle grandi distanze con il Circuito Ironman.

Roberta Sampietro e Alberto Ribezzo saranno impegnati nella prova completa rispettivamente a Francoforte e Nizza, mentre Nadia Porta e Fabrizio Moscarini affronteranno il 70.3 di Nizza (1,8 km nuoto, 90 km bici, 21 km corsa), tra le mete più affascinanti e difficili del calendario europeo.

Lo spirito della Triatletica Mondovì non si ferma: passione, costanza e risultati continuano a trainare un gruppo sempre più affiatato.