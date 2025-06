“Voci del Piemonte”: i Consiglieri regionali PD tornano nei territori per un nuovo cammino di ascolto e partecipazione

Una politica che ascolta è una politica che costruisce: con questo spirito, a un anno dalle elezioni regionali del 2024, i Consiglieri regionali del Partito Democratico avviano un nuovo percorso di incontri nelle province piemontesi: un ritorno nei luoghi dove hanno ricevuto fiducia, per rinsaldare il patto con i cittadini e raccogliere, dal vivo, le voci di chi abita, lavora, amministra e costruisce il futuro del Piemonte.



“Voci del Piemonte” è più di un ciclo di incontri: è un viaggio nella regione reale, quella che non si racconta solo nei numeri, ma nelle storie, nelle esigenze, nelle idee che nascono ogni giorno dentro le comunità. È un’occasione per rendere conto del lavoro svolto in Consiglio regionale, ma soprattutto per ascoltare, per costruire insieme, per rimettere al centro una politica partecipata, viva, radicata.



Gli appuntamenti – pubblici, aperti, senza formalismi – vogliono essere momenti autentici di dialogo, confronto, ascolto attivo. Perché una buona politica nasce dal basso, cresce nel territorio e si rafforza nel contatto diretto con le persone.



La prima tappa sarà a Mondovì, venerdì 20 giugno 2025 alle ore 18.00, presso la Sala Comunale Luigi Scimè, in Corso Statuto 11/D.



Saluti

• Davide SANNAZZARO, Segretario provinciale PD Cuneo

• Luca PIONE, Segretario del Circolo PD di Mondovì



Interventi

• Gianna PENTENERO, Presidente del Gruppo PD in Consiglio regionale

• Mauro CALDERONI, Consigliere regionale PD

• Nadia CONTICELLI, Consigliera regionale PD

• Fabio ISNARDI, Consigliere regionale PD

• Simona PAONESSA, Consigliera regionale PD

• Emanuela VERZELLA, Consigliera regionale PD



Sarà un’occasione concreta per confrontarsi su temi centrali per il nostro Piemonte: sanità pubblica, lavoro di qualità, mobilità sostenibile, diritto allo studio, transizione ecologica, equità sociale. Perché non c’è rappresentanza senza relazione, e non c’è cambiamento senza condivisione.