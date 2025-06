Il Cuneo Pride 2025 si farà: la città si prepara a scendere in piazza per i diritti e la libertà

Il Pride torna a Cuneo e lo fa con una carica politica chiara e potente. A organizzarlo è il Collettivo Q+, una nuova realtà nata dal desiderio di mantenere viva la voce del Pride nella città. L’appuntamento è fissato per sabato 13 luglio, con ritrovo alle 15.30 in Piazza Torino e un corteo che attraverserà via Roma per concludersi al Parco della Resistenza.

Il Collettivo Q+ riunisce persone unite dalla volontà di affermare con forza l’esistenza e la resistenza della comunità LGBTQIAPK+ in un tempo in cui, denunciano, “le nostre esistenze vengono strumentalizzate, silenziate, represse o marginalizzate”. Non sarà una parata, ma un vero e proprio atto politico, legato alle radici storiche del Pride e alla rivolta di Stonewall.

Il documento diffuso dagli organizzatori chiarisce le intenzioni: creare una giornata collettiva, partecipata, attraversata da più voci e storie, radicate nel territorio. “Nessuna lotta è isolata e nessuna liberazione è completa se non è collettiva”, dichiarano.

I punti cardine del manifesto politico includono:

- una ferma condanna del genocidio in corso a Gaza e delle politiche di rainbow-washing;

- la denuncia delle crisi umanitarie dimenticate e delle difficoltà che le persone LGBTQIAPK+ affrontano nei contesti di guerra e migrazione;

- l’opposizione al decreto sicurezza del governo Meloni, ritenuto uno strumento di repressione sociale;

- la difesa dei diritti delle persone trans, minacciati da medicalizzazione forzata e ostacoli istituzionali;

- la visibilità delle soggettività non conformi, delle relazioni non monogame, dell’asessualità, dell’aromanticismo, della gestazione per altri;

- la critica ai diritti concessi come privilegio e non come riconoscimento inalienabile.

Il collettivo sottolinea anche la volontà di “portare in piazza corpi non conformi, desideri non addomesticati, storie che restano ai margini”, facendo della giornata un momento di festa ma anche di presa di parola.

In vista del Pride, sono previsti anche eventi di autofinanziamento e incontri. Per restare aggiornati, è possibile seguire il collettivo su Instagram @qpiu_pride o scrivere a qpiucuneo@gmail.com.

“Vogliamo parlare con voi, festeggiare, ma anche gridare che ci siamo e continueremo a esserci”, concludono. Il 13 luglio, la voce del Pride tornerà a risuonare forte nelle strade di Cuneo.