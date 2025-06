Il Rotary Club Cuneo 1925 celebra il suo Centenario donando un manoscritto di Giuseppe Mazzini alla Città di Cuneo [FOTO e VIDEO]

Nella solenne cornice del Salone d’Onore del Comune di Cuneo, si è tenuta ieri una cerimonia che ha intrecciato memoria storica, senso civico e spirito di servizio.

Il Rotary Club Cuneo 1925, in occasione del suo centenario, ha donato alla città un prezioso manoscritto autografo di Giuseppe Mazzini, figura centrale del Risorgimento italiano. Si tratta di un documento di cinque pagine, vergato di pugno da uno dei padri fondatori dell’unità nazionale, testimone straordinario del pensiero mazziniano e del fervore civile che animava l’Italia preunitaria.

Alla presenza della sindaca Patrizia Manassero, del presidente del Rotary Club Cuneo 1925 Luigi Fontana, del socio onorario prof. Giuseppe Tardivo, proprietario del manoscritto, della Sovrintendente ai beni archivistici del Piemonte Dina Pontone e del notaio Maria Grazia Araniti, che ha stilato l’atto di donazione, si è tenuta la consegna ufficiale dell’importante reperto storico all’istituzione municipale. L’evento ha avuto il sapore di un ritorno alle radici ideali su cui si fonda la nostra Repubblica. Il manoscritto è stato presentato con una breve relazione storica curata dal prof. Tardivo, il quale ne ha illustrato la provenienza e il contenuto, evidenziando i valori di libertà ed unità chiaramente espressi dal Mazzini.

Il dono del manoscritto non è stato solo un atto simbolico, ma una concreta manifestazione di impegno civico e culturale, da cui parte la proposta di guardare al futuro di Cuneo quale importante centro di cultura risorgimentale da trasmettere alle nuove generazioni. In un’epoca in cui l’eredità del Risorgimento rischia spesso di essere relegata ai margini della coscienza collettiva, la scelta del Rotary Club Cuneo 1925 è un invito a riscoprire la profondità del pensiero mazziniano.

La cerimonia si è conclusa con un applauso sentito, non solo per celebrare un anniversario, ma per riaffermare che la cultura, la memoria storica e il senso civico sono strumenti indispensabili per una società più consapevole e coesa. E in questo, il manoscritto di Mazzini donato a Cuneo diventa non solo un pezzo di storia, ma una bussola per il futuro.

A seguire le interviste a cura di Daniela Bianco. Riprese e montaggio di Pietro Cattaneo (GUARDA IL VIDEO)