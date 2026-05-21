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Cronaca | 21 maggio 2026, 12:49

Operazione dei carabinieri: da Cuneo a Vignolo, perquisizioni, denunce e un arresto

L'intervento è scattato all'alba e ha visto impegnate decine di uomini. Massimo riserbo da parte degli inquirenti

Operazione dei carabinieri: da Cuneo a Vignolo, perquisizioni, denunce e un arresto

Decine di carabinieri, all’alba di oggi 21 maggio, sono stati impegnati in una serie di perquisizioni coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo in alcune abitazioni di soggetti che, stando alle prime, pochissime indiscrezioni emerse, sarebbero coinvolte a vario titolo in una serie di reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla detenzione abusiva di armi. 

Quanto accaduto stamattina è frutto di una lunga indagine ancora in pieno corso e sulla quale il riserbo dell'Arma è massimo. 

Le perquisizioni sono avvenute a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Vignolo e Roccavione e coinvolgerebbero dei giovani sia italiani che stranieri. 

C'è la conferma di un arresto e di numerose denunce, ma da parte degli inquirenti non trapelano altri elementi, anche perché l'attività investigativa è ancora in pieno corso, coordinata dalla Procura di Cuneo. 

redazione

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