Donna di Monticello d’Alba a giudizio per lesioni stradali: reato estinto per remissione di querela

Si è chiuso con la remissione della querela e della costituzione di parte civile da parte della persona offesa il processo per lesioni stradali che vedeva imputata di fronte al Tribunale di Asti in composizione monocratica una donna classe 1961, nata a Savona e residente a Monticello d’Alba, difesa dall’avvocata Paola Coppa.

La donna era accusata di avere provocato l’incidente verificatosi il 5 maggio 2023 all’incrocio posto in località Ponte Talloria, sotto il viadotto della tangenziale albese, tra la Provinciale 7 che porta da Gallo d’Alba a Roddi e la Provinciale 3/Bis che conduce verso la Langa del Barolo.

Qui la Volkswagen da lei condotta andò a scontrarsi contro il motoveicolo Malaguti guidato invece da un operaio classe 1980, residente a Roddi.

Nell’urto il motociclista aveva subito gravi conseguenze, venendo sottoposto a un intervento d’urgenza per la riduzione di una frattura esposta al femore destro e ad altri successivi interventi chirurgici, rimediando una prognosi superiore ai 40 giorni.

Nel procedimento l’uomo si era quindi costituito parte civile col patrocinio dell’avvocato Roberto Ponzio.

Il processo si era aggiornato lo scorso 2 aprile con la costituzione in giudizio della compagnia Vittoria Assicurazione, citata come responsabile civile col legale rappresentante Pierluigi Tiraboschi, rappresentato in giudizio dall’avvocato Stefano Igor Curallo di Asti.

Lo scorso 14 maggio le parti si sono ripresentate proponendo una composizione risarcitoria. Il giudice Ludovico Astengo – che aveva preso il posto della collega Victoria Dunn, mentre l’accusa era rappresentata dal pubblico ministero Bellora – ha preso atto e dichiarato il reato estinto per intervenuta remissione di querela.