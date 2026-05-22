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Cronaca | 22 maggio 2026, 08:26

In fiamme contatori di una palazzina a Bagnolo Piemonte: residenti evacuati

L'allarme ieri sera, giovedì 21 maggio, in via Roma

In fiamme contatori di una palazzina a Bagnolo Piemonte: residenti evacuati

Allarme nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio, per un incendio divampato negli scantinati di una palazzina nel comune di Bagnolo Piemonte, in via Roma. 

Ad essere interessati dalle fiamme alcuni contatori delle utenze elettriche. L'allarme è scattato poco prima delle 22, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre dei permanenti di Saluzzo e i volontari di Barge, unitamente ai tecnici incaricati per il ripristino del servizio. 

Per ragioni di sicurezza e a causa del fumo scaturito dell'incendio, la palazzina, composta da nove unità abitative, è stata evacuata, per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. 

Una persona è stata trasportata all'ospedale per accertamenti a causa dei fumi rilasciati dall'incendio. 

Arianna Pronestì

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