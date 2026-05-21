Arrestato 60enne dopo la tentata rapina all’ufficio postale di Canale e quella riuscita ai danni di una vicina gioielleria

L'uomo era stato da poco rilasciato dalla casa circondariale albese

Martedì 19 maggio un uomo, da poco rilasciato dal carcere di Alba, si è presentato presso l’ufficio postale di Canale chiedendo di parlare con il direttore e, una volta entrato nell’ufficio, lo ha minacciato verbalmente pretendendo la consegna di due cassette di denaro.

Il direttore ha subito attivato l’allarme antirapina e l’uomo, un 60enne residente fuori Piemonte, uscito dall’ufficio, ha aggredito con una forbice estratta dalla tasca una cliente in fila allo sportello.

L’intervento di alcuni presenti e dello stesso direttore ha evitato peggiori conseguenze, ma l’uomo è riuscito a fuggire.

Mentre giungevano i soccorsi per il direttore e la cliente, rimasti leggermente feriti a una mano entrambi, il 60enne è entrato in una gioielleria poco distante, dove è riuscito a impossessarsi di un anello in oro del valore di circa 2.000 euro.

Nel frattempo i Carabinieri della Stazione di Canale, attivate immediatamente le sue ricerche, anche con l’ausilio della Polizia Locale, lo hanno poco dopo rintracciato ed arrestato e, come disposto dal Magistrato, poi tradotto presso la casa circondariale di Asti.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.