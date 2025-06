Un ferito nello scontro fra tre vetture a Dogliani

Tre le vetture coinvolte nell’incidente stradale verificatosi poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 11 giugno, all’incrocio tra via Rovere e piazza Umberto a Dogliani. Da chiarire la dinamica del sinistro, a fare le spese del quale è stato soprattutto uno dei tre conducenti, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale affinché ricevesse le cure del caso per il taglio alla testa rimediato nello scontro.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso e la Polizia Locale per la regolazione del traffico.