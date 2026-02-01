 / Attualità

Acda: al via letture e sostituzioni contatori gas in nove Comuni

Dal 2 al 6 febbraio operatori de "Il Laboratorio" in nove centri della Granda. Proseguono le sostituzioni PNRR a Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo

Immagine di repertorio

Acda informa che dal 2 al 6 febbraio gli operatori della ditta "Il Laboratorio" saranno impegnati nella lettura dei contatori del gas in nove Comuni della provincia di Cuneo.

Le operazioni di rilevamento interesseranno: Roccabruna, Garessio, Revello, Moiola, Martiniana Po, Entracque, Magliano Alpi, Piasco e Vignolo.

Parallelamente, proseguono le sostituzioni dei misuratori previste dal progetto PNRR. Gli operatori incaricati dalla ditta Sologas continueranno infatti a eseguire la sostituzione dei contatori nei Comuni di Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo.

Si invitano i cittadini interessati a collaborare con gli operatori, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, per consentire il regolare svolgimento delle attività programmate.

