La Città di Mondovì aderisce ufficialmente a TabUi

Un unico strumento capace di aggregare l’intera offerta turistica territoriale fatta di eventi, attrattività culturali, peculiarità naturalistiche, curiosità generiche, punti d’interesse, percorsi outdoor, eccellenze enogastronomiche e molto altro. Nasce con quest’intento TabUi App, l’applicazione per smartphone fondata dall’imprenditore albese Giorgio Proglio, utilizzata oggi da più di 200.000 utenti e divenuta da poco partner ufficiale del Ministero del Turismo. Una progettualità pensata per la promozione turistica di borghi, paesi e città alla quale ha scelto di aderire anche il Comune di Mondovì.

"Nella sua semplicità, la filosofia di TabUi è innovativa e rivoluzionaria poiché abbatte per la prima volta i campanilismi tecnologici locali in nome di una valorizzazione turistica ad ampio respiro che supera i meri confini amministrativi - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura e al Turismo, Francesca Botto -. Abbiamo quindi scelto di aderire con convinzione al circuito di TabUi poiché intravediamo nello strumento in generale e nella metodologia di lavoro che lo supporta (con una mappatura completa e costante delle attrattività cittadine) una rilevante opportunità di promozione territoriale incisiva e penetrante. Un’altra tappa del ramificato percorso di sviluppo turistico intrapreso dalla nostra Amministrazione comunale, insomma, che fa seguito alla riqualificazione di diversi luoghi culturali e all’avvio di alcuni partenariati pubblico-privati pensati proprio per la loro gestione e valorizzazione, all’organizzazione di esposizioni artistiche di caratura nazionale e internazionale e alla predisposizione di un calendario di eventi ricco ed eterogeneo".