Quando l’assicurazione fa davvero la differenza: una storia occorsa in montagna ad un cliente di Sampeyre

Prevenire è meglio che curare. Non è solo un detto popolare, ma una verità che ogni giorno conferma la sua importanza, soprattutto quando si parla di protezione dei propri beni. È quello che ha vissuto in prima persona un cliente dell'Agenzia B.S. ASSICURAZIONI di Saluzzo, proprietario di un rifugio in montagna, che ha scelto di tutelarsi con una polizza contro i danni materiali.

Purtroppo, un incendio, nei mesi scorsi ha gravemente danneggiato la sua struttura. Un evento imprevedibile, devastante, che avrebbe potuto mettere fine a un sogno coltivato con anni di lavoro e passione. Ma in questa situazione difficile, la sua scelta di stipulare e mantenere attiva una copertura assicurativa si è rivelata decisiva.

Grazie all'assistenza ed alla tempestività della gestione del sinistro, il cliente ha ricevuto un rimborso di alcune centinaia di migliaia di euro, una somma che gli permetterà di ricostruire e ripartire senza dover affrontare da solo tutto il peso delle conseguenze.

"In momenti come questo – ci ha detto il proprietario della struttura – ti rendi conto che è meglio avere un amico assicuratore… ma è ancora più importante avere un amico che sia un bravo assicuratore competente."

Parole dell'assicurato che riempiono di orgoglio e che rappresentano esattamente il tipo di relazione che l'Agenzia vuole costruire con ogni loro assicurato: non un semplice contratto, ma un rapporto di fiducia, vicinanza e responsabilità concreta.

Siamo a Sampeyre (CN), un paese di montagna dove tutti si conoscono, Roberto Sasia è stato sindaco e Domenico Sasia gestisce gli uffici della B.S. Assicurazioni.

Proprio in questo territorio hanno deciso di aprire una subagenzia per soddisfare le esigenze di un luogo dove la presenza ed i servizi fanno la differenza in quanto per molte necessità bisogna recarsi a valle, ma nella filiale è presente Domenico che è pronto ad accoglierti ed è disponibile per ogni preventivo ti possa essere utile.

Questo caso dimostra quanto sia fondamentale pensare oggi alla protezione di domani. Un’assicurazione ben strutturata non è un costo, ma un investimento nel proprio futuro e nella propria serenità.

