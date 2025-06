Cena di Primavera dell’Associazione Cuochi Provincia Granda: “Importante momento di aggregazione e confronto tra gli operatori della ristorazione"

La splendida location di Villa San Lorenzo a Chiusa di Pesio lunedì scorso ha ospitato la tradizionale Cena di Primavera.

Si è trattato di un importante momento di aggregazione e confronto, non solo per gli associati, ma per tutti coloro che operano nel settore della ristorazione, con l’opportunità di conoscere le attività ed i servizi dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, delegazione provinciale della Federazione Italiana Cuochi (FIC).

Dopo i saluti iniziali del Presidente dell’Associazione Cuochi, Domenico Pavan, del Presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, Comm. Giorgio Chiesa e del Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Danilo Rinaudo, sono state illustrate le numerose attività svolte nei primi cinque mesi del 2025 nonché le iniziative in programma per il secondo semestre.

In particolare, è stato presentato il concorso “Tartufo d’oro”, che si terrà ad Alba alla fine di ottobre articolandosi in due sessioni: la prima riservata ai professionisti e alle lady chef, la seconda per gli allievi degli Istituti alberghieri e dei Centri di formazione professionale.

La serata, che ha visto una grande partecipazione di associati, amici e simpatizzanti, ha riscosso un notevole successo con apprezzamenti da parte di tutti i presenti.

“È stata una bellissima serata di vera convivialità – interviene Domenico Pavan, presidente dell’Acpg – e ringrazio gli intervenuti, il consiglio direttivo in particolare per l’ottima riuscita della serata”. “Una menzione particolare va a Valentina Ferrero e Santino Ponzio per l’attività quotidiana svolta a favore dell’Acpg”.

“Ringrazio – conclude Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – gli amici dell’Associazione Cuochi Provincia Granda per l’invito, che sottolinea un’amicizia consolidata grazie alla collaborazione con Confcommercio e le nove Ascom territoriali”.

Durante la serata è proseguita la campagna di tesseramento 2025. Per aderire ed entrare a far parte della grande famiglia delle “berrette bianche” dell’Associazione Cuochi Provincia Granda si può contattare la segreteria al cellulare 339/3608570, all’indirizzo di posta elettronica associazionecuochicuneo@gmail.com oppure presso gli uffici di Confcommercio Cuneo al numero 0171/604125.