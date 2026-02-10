Mondovì, al Monastero di San Biagio arriva lo sportello Europe Direct

Proseguono le opportunità per i giovani al Monastero di San Biagio, questa volta in ambito europeo. Giovedì 19 febbraio, dalle 16 alle 18, si terrà il primo appuntamento di apertura dello sportello Europe Direct Cuneo Piemonte - area sud ovest - presso il Monastero di San Biagio. L'iniziativa rappresenta la prima attività dello sportello Europe Direct all'interno del Monastero, sostenuta dalla Fondazione CRC all'interno del bando STARS ed è inserita nel progetto "Giovani GenerAzioni", realizzato dal Comune di Castelletto Stura, capofila del progetto, in collaborazione con i Comuni di Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Enaip, Acli e Casa do Menor con il sostegno della Regione Piemonte. Il progetto è in particolare rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni.

Lo sportello Europe Direct nasce con l'obiettivo di avvicinare l'Unione europea ai cittadini, rendendo accessibili informazioni, opportunità e strumenti di partecipazione attiva. I centri EUROPE DIRECT permettono infatti ai cittadini di informarsi sulle politiche europee, conoscere i propri diritti e partecipare al dibattito sul futuro dell'Unione.

In particolare, lo sportello fornisce informazioni e supporto su programmi come Erasmus+, che consente di partecipare a scambi giovanili, percorsi di formazione, esperienze di studio e mobilità internazionale; sul Corpo Europeo di Solidarietà, che offre la possibilità di svolgere attività di volontariato o di partecipare a progetti di solidarietà in Italia e all’estero; su DiscoverEU, l’iniziativa che permette ai diciottenni di viaggiare in Europa grazie a un pass ferroviario finanziato dall’UE; oltre a opportunità di tirocini, lavoro, partecipazione civica e cittadinanza attiva a livello europeo. Lo sportello offre inoltre supporto nell’accesso a bandi, progetti e strumenti di certificazione delle competenze, come lo Youthpass.

Il Centro EUROPE DIRECT Cuneo Piemonte area sud ovest è membro della rete Europe Direct in Italia, parte di una rete di oltre 400 centri attivi in tutta Europa, coordinati dalla Direzione Generale Comunicazione (DG COMM) della Commissione europea. La rete ha come missione principale quella di facilitare il dialogo diretto tra cittadini e istituzioni europee, contrastare la disinformazione e promuovere una cittadinanza europea consapevole.

A conclusione dell'orario di apertura dello sportello, segnaliamo a chiunque voglia fermarsi che dalle ore 20.30 il Monastero di San Biagio ospiterà anche l'appuntamento fisso dello Spazio Giovani: ogni quindici giorni il Monastero apre le sue porte per un momento informale di incontro, condivisione e costruzione di proposte di attività in auto-organizzazione.