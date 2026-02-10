Insediato il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi a Dogliani

Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 12:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Dogliani, si è svolta la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, rinnovato con le elezioni dello scorso 18 dicembre.

Erano presenti il Sindaco di Dogliani, sig. Claudio Raviola, l’Assessore Comunale, dott.ssa Sabrina Rolfo, e, insieme al Dirigente scolastico, una rappresentanza di docenti e alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi”.

L’alunno Hincu Leonard Rolf, vincitore delle votazioni con la lista n. 2 “La nostra Dogliani futura”, è stato nominato Sindaco dei ragazzi e ha formalmente ricevuto la fascia dal Sindaco Raviola. Inoltre sono stati presentati tutti i componenti eletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi: Mozzone Giovanni, Abbona Vittoria, Faieta Matilda, Santomauro Filippo, Garelli Luca, Rullo Giulio, Demaria Lorenzo (maggioranza); Racca Noah, Schellino Nicola e Cavarero Veronica (minoranza).

Il Sindaco dei ragazzi ha contestualmente nominato i seguenti componenti della Giunta comunale: Rullo Giulio, in qualità di Vicesindaco e di Assessore a vita civica, solidarietà, amicizia, educazione alla salute, ecologia e qualificazione dell’ambiente, educazione stradale; Mozzone Giovanni, in qualità di Assessore a istruzione, cultura, spettacolo, sport, tempo libero e attività ricreative.

(Il sindaco dei Ragazzi Hincu Leonard Rolf con il primo cittadino doglianese Claudio Raviola)

Durante la cerimonia di insediamento il neoeletto Sindaco ha tenuto il discorso ufficiale, in cui ha presentato gli indirizzi generali di governo. Ha precisato che alcune proposte del programma della sua lista riguardano tematiche legate al vivere quotidiano dei ragazzi: ad esempio rinnovi e ristrutturazioni nell’edificio scolastico; oppure miglioramenti di spazi pubblici; o ancora l’allestimento di ambienti di ritrovo, dove praticare sport, attività creative e culturali. Ha pure espresso disponibilità all’impegno per valorizzare il Paese, facendo conoscere le eccellenze produttive, le bellezze paesaggistiche, i monumenti, la storia e le tradizioni. Infine ha dichiarato di voler dimostrare sensibilità verso la protezione dell’ambiente e nei confronti di persone deboli e bisognose, lavorando insieme alle diverse Associazioni di volontariato locali.

Hincu Leonard Rolf ha concluso l’intervento ringraziando gli elettori i quali gli hanno dato fiducia, ma in particolare la scuola e l’Amministrazione comunale di Dogliani, che, attraverso l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, consentono ai minori di sperimentare la cittadinanza attiva.

Al nuovo Sindaco, agli Assessori e ai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stati formulati auguri di buon lavoro.