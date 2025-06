Il programma Alcotra investe sul Cuneese e premia il modello di cooperazione transfrontaliera del Parco Fluviale Gesso e Stura [VIDEO]

Il Piemonte protagonista della cooperazione europea transfrontaliera. Oggi a Cuneo, presso il Parco Fluviale Gesso e Stura, si è svolta la visita di progetto Sens'Action - Na- turalmente: percorsi sensoriali e cooperazione, finanziato dal Programma Interreg Alcotra 2021-2027, alla presenza della Commissione europea, dell'Autorità di Gestione del Programma, delle autorità locali e dei partner italiani e francesi. L'appuntamento si inserisce nel calendario dei lavori del Comitato di Sorveglianza Alcotra, che troveranno conclusione oggi, venerdì 13 giugno, alla Reggia di Venaria Reale per approvare i progetti del Terzo Bando e avviare la discussione sul Quarto, tracciando inoltre le prime linee guida in vista della conclusione del ciclo di programmazione 2021-2027.

Il Piemonte detiene la presidenza del Comitato per l'anno 2025, a conferma del ruolo centrale della Regione nella gestione e nella promozione delle politiche europee di cooperazione.

“Grazie alla disponibilità del Parco Fluviale Gesso e Stura, abbiamo potuto mostrare il valore del progetto Sens'Action, che rappresenta un esempio virtuoso di come la cooperazione europea possa tradursi in azioni concrete, misurabili e di grande impatto per i territori”, commenta l'assessore regionale alla Programmazione territoriale e presidente 2025 del Comitato di Sorveglianza Alcotra, Marco Gallo. “Sens'Action è il simbolo di una montagna più accessibile, sostenibile e inclusiva. Inoltre dimostra come i fondi europei, se ben impiegati, possano generare sviluppo locale e migliorare concretamente la vita del- le comunità, Come Regione Piemonte vogliamo proseguire su questa strada, rafforzando il ruolo della cooperazione transfrontaliera come leva strategica per le nostre aree montane e rurali. Un particolare ringraziamento per la partecipazione a Valeria Cenacchi, Direzione generale delle politiche regionali della Commissione europea, Nicolas Daragon Vicepresi- dente delegato ai fondi europei della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, Véronique Veyrat responsabile dell Autorità di gestione del Programma Alcotra”.







GUARDA QUI IL VIDEO:

II progetto Sens'Action ha visto un finanziamento di oltre 542.000 euro e si è concluso nell'estate 2024. A Cuneo ha portato alla realizzazione di nuovi percorsi sensoriali inclusivi e immersivi nel Parco Fluviale Gesso e Stura, replicati anche nel Parco naturale La Man- dria (TO) e nelle aree protette francesi. Obiettivo: migliorare l'accessibilità, la fruizione sostenibile e l'inclusività degli spazi naturali, coinvolgendo pubblici fragili e promuovendo eco-turismo esperienziale.

“A nome dell'Assemblea dei Sindaci desidero ringraziare l'assessore Gallo per aver forte- mente voluto organizzare questo prestigioso evento nel nostro Parco Fluviale - dichiara Roberta Robbione, presidente dell'Ente Parco -. Siamo un territorio unito, composto da 14 Comuni, che negli anni ha saputo crescere grazie al sostegno del Programma Alcotra. Accogliere oggi il Comitato di Sorveglianza è per noi il riconoscimento di un lavoro ben fatto a favore delle comunità locali".

“Il Comune di Cuneo, in qualità di ente gestore del parco fluviale Gesso e Stura che comprende altri 13 Comuni, ha attivato fin dall'inizio un'importante attività di progettazione che negli anni è stata capace di attrarre risorse per quasi 7 milioni di euro, investiti sul territorio nella tutela ambientale e nella realizzazione di strutture di educazione ambientale - aggiunge la sindaca del Comune di Cuneo, Patrizia Manassero -.La dimensione transfrontaliera ha permesso dli lavorare in un ricco partenariato, che nel tempo è cresciuto ed è diventato sempre più solido, sulle grandi sfide dell'oggi: cambiamenti climatici, l'acqua e la fragilità degli ecosistemi. Siamo profondamente convinti che sia questa la dimensione imprescindibile su cui continuare a lavorare, insieme alle altre aree protette ed enti territoriali nell'area compresa tra Nizza, Imperia e Cuneo. Ringraziamo tutti i nostri partner: la positività dei risultati raggiunti, e che oggi il Comitato di Sorveglianza ha potuto toccare con mano, ci confermano la necessità di continuare la collaborazione per affrontare sfide e temi a beneficio dei nostri territori e di chi li abita".

“La cooperazione territoriale europea è una grande opportunità per costruire legami concreti tra aree che condividono storia, sfide e futuro - aggiungono il presidente della Provincia, Luca Robaldo, e il consigliere delegato alla Programmazione Europea e Alcotra, Silvano Dovetta -. Il territorio della provincia di Cuneo è fortemente impegnato nel programma ALCOTRA, con oltre 20 milioni di euro già assegnati nella programmazione 2021- 2027 per progetti con i partner francesi. Siamo fiduciosi che, con la riunione del Comitato di Sorveglianza a Venaria, questo percorso si rafforzerà ulteriormente, aprendo nuove prospettive di crescita per le nostre comunità”.



Alcotra e il Cuneese: un binomio vincente

La Provincia di Cuneo rappresenta uno dei territori più attivi all'interno del Programma Al- cotra: nell'attuale periodo di programmazione 2021-2027 ha già intercettato oltre 20 milioni di euro tra Progetti semplici, Microprogetti e Piani integrati territoriali (PITER+).

Nel dettaglio:

17 progetti semplici (di cui 6 con capofila cuneese) per un valore di 11,69 milioni di euro

7 microprogetti (di cui 4 con capofila cuneese) per un totale di 247 mila euro

8 progetti semplici PITER+ (6 con capofila cuneese) per 7,72 milioni di euro

3 progetti di coordinamento e comunicazione (PCC) per 842 mila euro



I PITER+ coinvolgono il cuneese in 3 strategie su 6 approvate: . Terres Monviso+ (area Saluzzo e Monviso) . ALPIMED+ (Cuneo, Alpi Marittime e aree protette) " Paysaget (Mondovi, Monregalese, Alita Langa, Alta Valle Tanaro).

Progetti che puntano a uno sviluppo sostenibile, integrato e di qualità per le zone montane e rurali, con strategie condivise su turismo, ambiente, cultura e servizi.



Il Piemonte nella cooperazione europea

II Programma Alcotra 2021-2027 cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rappresenta uno dei principali strumenti di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia.

Ad oggi sono 64 i progetti con partecipazione piemontese che sono stati finanziati per un valore di oltre 39 milioni di euro. A livello complessivo, 87 progetti approvati, per un totale di oltre 100 milioni di euro.l Piemonte ha ricevuto il 56% dei fondi europei erogati da Alcotra a livello nazionale, dimostrandosi la Regione più coinvolta e propositiva.

Se si considerano tutti i sei Programmi e europei cooperazione territoriale operativi nella Regione, il Piemonte ha attivato 142 progetti per un totale di oltre 71 milioni di euro tra fondi europei e nazionali: più della metà, dunque, arriva proprio dalla Programma Alcotra.

Il Comitato di Sorveglianza prosegue i suoi lavori, oggi, alla Reggia di Venaria Reale. Occasione in cui verranno approvati i progetti del Terzo Bando Alcotra, avviata la discussione sul Quarto Bando, e avviata la riflessione strategica finale della programmazione 2021-2027, con particolare attenzione all'accelerazione della rendicontazione e all'attuazione delle strategie territoriali (PITER+).



Un appuntamento decisivo per il futuro delle politiche di cooperazione, che vedrà il Piemonte al centro del confronto, con l'ambizione di consolidare una leadership costruita sul territorio, con i territori.