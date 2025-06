La CER Roero cresce: oltre 550 i soci e 125 gli impianti di produzione

La Comunità Energetica Rinnovabile “CER Roero” continua il suo processo di crescita, con risultati concreti e significativi. A oggi la CER conta oltre 550 soci – di questi, oltre 70 sono imprese –, più di 850 POD attivi e 125 impianti di produzione in arrivo, distribuiti su oltre 40 Comuni, per una potenza totale di oltre 6 megawatt. Una rete sempre più capillare che coinvolge famiglie, imprese, associazioni, parrocchie e Amministrazioni locali, aperta a nuove adesioni da tutto il Piemonte. Inoltre, la CER Roero consente a chi vuole realizzare un impianto fotovoltaico di accedere al contributo a fondo perduto PNRR del 40%.

Le quattro cabine primarie già operative (Bra, Sommariva Bosco, Santa Vittoria d’Alba e Canale) stanno generando incentivi concreti per i membri della CER, mentre le restanti entreranno in funzione non appena sarà completato almeno un impianto per ciascuna configurazione. Un segnale tangibile del radicamento territoriale del progetto e della sua capacità di produrre benefici reali.

“Oggi possiamo affermare con certezza che la nostra comunità non è più solo una promessa, ma una realtà consolidata e in crescita continua – commenta Daniele Demaria, presidente della CER Roero –. Grazie a chi ha creduto nel progetto fin dall'inizio e a chi continua ad aderire, stiamo costruendo insieme un modello virtuoso di condivisione e sostenibilità energetica per il nostro territorio”.



DUE APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE LA CER DAL VIVO

Martedì 1° luglio, ore 21.00: Carmagnola - Salone Antichi Bastioni, piazza Antichi Bastioni

Il Comune di Carmagnola ha ufficializzato la propria adesione alla CER Roero con delibera del Consiglio Comunale n. 10/2025. L'incontro pubblico, aperto a cittadini, imprese e associazioni del territorio, illustrerà le opportunità concrete di partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile.

Interverrà il sindaco Ivana Gaveglio: “Entrando a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile del Roero – dichiara il primo cittadino – il Comune offre a tutti l’opportunità di contribuire concretamente alla transizione energetica, facendo da traino e da facilitatore per cittadini e imprese, promuovendo un modello basato sull’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e la condivisione dei benefici. Carmagnola dispone di una cabina primaria, il che consente a molti impianti fotovoltaici già esistenti di contribuire come produttori. È un’occasione importante per aderire a un sistema virtuoso, senza vincoli: ogni cittadino può mantenere il proprio gestore, semplicemente comunicando il POD per entrare nella comunità”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Comunicazione del Comune di Carmagnola | 0119724204 - 0119724212 | segreteria.sindaco@comune.carmagnola.to.it



Giovedì 3 luglio, ore 15.00: Bra - Sala Conferenze Ascom Bra, 2° piano, via E. Milano 8

Ad approfondire il progetto CER Roero nel Comune di Bra sarà invece il Convegno promosso da Ascom Bra. L'evento, rivolto a imprenditori, enti pubblici e cittadini, affronterà i temi dell'energia condivisa, degli incentivi disponibili, dello scambio tra soci e dei vantaggi economici concreti.

“Siamo entusiasti di incontrare chi desidera approfondire il progetto – spiega Walter Cornero, consigliere della CER –. Anche chi non intende installare un impianto può beneficiare del sistema: utilizzando semplicemente la propria bolletta, senza cambiare fornitore, è possibile ottenere un guadagno dai consumi energetici. È un'opportunità reale, accessibile e senza vincoli”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Marketing Ascom Bra | 0172 413030 | info@ascombra.it

I VANTAGGI DELL’ADESIONE ALLA CER ROERO

Entrare nella CER Roero offre vantaggi concreti e immediati. I membri ottengono un incentivo economico ventennale riconosciuto dal GSE per l'energia prodotta o consumata e possono mantenere il proprio operatore energetico, senza alcun obbligo di cambiare fornitore e senza la necessità di modificare le proprie abitudini. L'adesione avviene senza costi, vincoli o penali, con la massima flessibilità di poter uscire dalla comunità in qualunque momento. Oltre ai benefici economici, ogni socio contribuisce concretamente alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del proprio territorio.



COME FUNZIONA

Chi possiede un impianto fotovoltaico continua a utilizzare la propria energia autoprodotta, riceve il pagamento da parte del GSE per l’energia in eccesso e su questa quota, se membro della CER, riceve in aggiunta un incentivo ogni volta che un altro socio consuma energia in simultanea. La convenienza maggiore è per chi non dispone di un impianto: può entrare nella CER come consumatore, semplicemente attraverso la propria bolletta energetica e restando con il fornitore di energia che desidera.

“Il nostro obiettivo è aiutare persone e imprese a conseguire risparmi energetici e, contemporaneamente, a partecipare attivamente alla transizione energetica – sottolinea il presidente Demaria –. Tutto questo senza modificare le proprie abitudini e senza complicazioni burocratiche. È un'opportunità concreta che invitiamo tutti a cogliere. Non esistono motivi per non aderire a una comunità energetica”.

Per informazioni, partecipazione agli incontri o adesioni, consultare il sito web: www.ceroero.it o scrivere all’indirizzo mail: info@ceroero.it.