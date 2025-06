La governance nel passaggio generazionale delle PMI al centro dell’Assemblea generale di Confapi Cuneo

Giovedì 19 giugno, alle ore 18.30 presso la Sala San Giovanni di Cuneo (via Roma n. 4) si terrà l’annuale Assemblea generale di Confapi Cuneo, che quest’anno dopo la riunione riservata alle aziende associate, ospiterà un convegno “Le sfide del futuro per le PMI”.

Durante l’incontro, aperto dal presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo, verranno affrontati vari aspetti cruciali per le PMI, dalle strategie di sviluppo al passaggio generazionale - sfida cruciale per la continuità e la crescita delle imprese familiari che in Italia sono 2 aziende su 3 - con testimonianze sul tema della governance come visione strategica, equilibrio e coesione tra le generazioni, quale strumento fondamentale per accompagnare questo momento delicato.

Il programma prevede una relazione introduttiva sulle PMI e le strategie di crescita, a cura della professoressa Marina Puricelli, docente di Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Bocconi. A seguire un dibattito condotto da Massimo Giletti, imprenditore e giornalista RAI con: Marina Puricelli, Marco Tenaglia, presidente FAPI e con alcuni imprenditori Confapi Cuneo che porteranno la loro testimonianza sul tema del passaggio generazionale. Questi i principali argomenti che saranno affrontati nel corso dell’incontro: come prepararsi al ricambio generazionale, la family strategy e family governance, la strategia del controllo, lo statuto, il trust, gli accordi tra i soci e gli effetti nel passaggio generazionale.