Battaglia mediatica e di spie fra Ucraina e Ungheria

Fra Kiev e Budapest accadono non raramente degli screzi che talvolta si traducono in incidenti diplomatici. Uno dei problemi alla base è la discriminazione presunta o effettiva della minoranza ungherese nella regione ucraina della Transcarpazia. Come riporta il sito Strumenti Politici , lo SBU, i servizi segreti che fanno direttamente capo a Zelensky, ha intercettato e arrestato due soggetti che facevano da spie per l’intelligence militare ungherese: fra i due Paesi è il primo scandalo di questo tipo. Per Budapest si tratta solo di un gesto di rappresaglia che Kiev fa contro il voto negativo ungherese all’assistenza militare per l’Ucraina e al suo ingresso nella UE . Ma a sua volta il governo magiaro non si esime dal rispondere espellendo due spie presunte che lavoravano all’ambasciata ucraina nella capitale. Poi il sottosegretario agli Esteri ha detto che mancano le condizioni per un dialogo costruttivo e ha annunciato l’annullamento del vertice sui diritti delle minoranze con le controparti ucraine. A fine maggio un altro scandalo, stavolta di carattere mediatico. Un giornale della Transcarpazia ha pubblicato la notizia secondo cui il governo di Kiev avrebbe messo al bando il KMKSZ, che è il partito con annessa associazione culturale della minoranza ungherese del Paese. Però l’informazione si è rivelata falsa e il portale è stato bollato come diffusore di fake news. Esso si difende dicendo di aver presentato la notizia come un’ipotesi derivante dalle inchieste contro le presunte spie di Budapest e da dichiarazioni anti-magiare dei politici ucraini. Rimane il fatto che l’Ungheria sostiene in modo nettissimo di non volere l’Ucraina nella UE e che per questo motivo subisce gli attacchi e le ritorsioni sia di Kiev che di Bruxelles.









