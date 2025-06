eVISO è official energy partner della 36a edizione della Granfondo La Fausto Coppi Generali

Considerata tra le Granfondo ciclistiche più iconiche d’Europa, la manifestazione accoglierà a Cuneo migliaia di ciclisti italiani e stranieri pronti a sfidare sé stessi sulle leggendarie strade del Giro d’Italia e del Tour de France. Le salite del Colle Fauniera e delle Alpi Cozie, con oltre 2.500 metri di dislivello nella Mediofondo e più di 4.300 nella Granfondo, offriranno un’esperienza sportiva immersa in paesaggi mozzafiato. Qui il programma completo: https://www.faustocoppi.net/new/la-corsa/programma/

Lo sport che genera energia (e sconti in bolletta)

Durante le giornate del village espositivo in Piazza Galimberti, sarà presente anche il team di eVISO GIRO, l’app sviluppata da eVISO per chi ama lo sport, per mostrare ai partecipanti e al pubblico come l’attività fisica possa generare vantaggi concreti. Grazie a un sistema di accumulo dei “watt” prodotti con lo sport, eVISO GIRO consente di trasformare il movimento in sconti reali sulla bolletta elettrica. Per scoprire eVISO GIRO: https://giro.eviso.it/

Lo stand sarà un punto d’incontro per atleti e visitatori: qui sarà possibile testare l’app, confrontarsi con il team e scoprire tutte le funzionalità per chi vuole rendere l’energia più consapevole… anche pedalando.

Sostenibilità al centro: il progetto Life Cycle Assessment

L’edizione 2025 della Granfondo si inserisce in un percorso di responsabilità ambientale e sociale avviato già lo scorso anno. Insieme al Politecnico di Torino, alla Camera di Commercio di Cuneo e con il sostegno di eVISO attraverso una borsa di studio, è stato avviato un progetto di Life Cycle Assessment (LCA) per valutare l’impatto dell’evento nelle sue tre dimensioni: economica, ambientale e sociale.

Lo studio, supervisionato dalla Prof.ssa Chiara Gastaldi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, ha già evidenziato un impatto economico positivo pari a 1.827.000 euro, generato dall’edizione 2024. Sono attualmente in corso le analisi sugli impatti ambientali e sociali.

Il progetto contribuisce concretamente a tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030:

Lavoro dignitoso e crescita economica (n. 8)

Vita sulla Terra (n. 15)

Pace, giustizia e istituzioni solide (n. 16)

Essere energy partner della Fausto Coppi Generali significa per eVISO promuovere un modello virtuoso di sport, territorio e tecnologia, orientato al benessere delle persone, all’efficienza e alla sostenibilità.