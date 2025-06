A Cuneo arriva la seconda edizione del festival "A tutto tondo"

Da mercoledì 9 a sabato 12 luglio al Rondò dei Talenti laboratori, musica dal vivo, spettacoli teatrali, cinema all’aperto e circo. Oltre 120 i partecipanti alle sei Summer School dedicate a professionisti dell’educazione Quattro giorni in cui l'educazione è esperienza viva, fatta di condivisione, incontri, domande e nuovi sguardi sulla realtà. Un ricco palinsesto di iniziative per scoprire, imparare e sperimentare attraverso attività all’aperto, musica dal vivo, spettacoli teatrali, laboratori per tutte le età.

È la seconda edizione di “A tutto tondo”, il Festival dell'educazione del Rondò dei Talenti, in programma da mercoledì 9 a sabato 12 luglio. Il programma è consultabile sul sito www.rondodeitalenti.it, dove è possibile prenotare i singoli appuntamenti, tutti gratuiti.

Come sperimentato nel 2024, il festival sarà anche una preziosa opportunità di formazione per professionisti del mondo dell'educazione: saranno oltre 120, provenienti da tutta Italia, ma anche da Francia, Belgio, Olanda e Gran Bretagna, i partecipanti alle sei Summer School, di cui una internazionale in lingua inglese, che tratteranno temi di particolare attualità per il mondo dell’educazione: l'educazione museale, la ricerca e la valorizzazione del talento, il gioco e l'educazione outdoor, le materie steam e l'AI, l'inclusione e le pratiche dialogiche e l'allenamento del talento per professori e studenti della fascia 14-19 anni.

“Talento e comunità sono i temi che hanno ispirato la nascita e la crescita del Rondò dei Talenti, oggi riconosciuto come hub educativo di valore nazionale e internazionale. Con la nuova edizione del Festival “A tutto tondo”, che si conferma e cresce, proseguiamo questo cammino. I tanti eventi aperti a tutti i cittadini, le Summer School dedicate al mondo dell’educazione e la novità della Fiera vogliono contribuire alla costruzione di una comunità educante, capace di mettere al centro le giovani generazioni e offrire loro opportunità per scoprire e far fiorire il proprio talento” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.

Appuntamenti pre Festival

Aspettando “A tutto tondo”, che anticipa di una settimana l’inizio degli appuntamenti, permetterà di entrare in clima festival. Si inizia mercoledì 2 luglio alle ore 21,30 nella piazza antistante il Rondò dei Talenti con il Concerto dell’orchestra giovanile Sanitansamble, una formazione sinfonica nata nel 2008 e composta da bambini e ragazzi provenienti dal rione Sanità e dal quartiere Forcella, zone della città di Napoli caratterizzate da profonde fragilità economiche e sociali.

A seguire, tre serate di cinema sotto le stelle con Cinedehors e il Cinecamper di Nuovi Mondi Festival, sempre alle 21,30: venerdì 4 luglio il film per ragazzi e famiglie "Lunana: il villaggio alla fine del mondo", domenica 6 il cartone “Flow: un mondo da salvare”, lunedì 7 il film "Noi siamo infinito". La seconda edizione di "A tutto tondo" sarà inoltre arricchita dalla rassegna "In giro a tutto tondo", che tra il 25 giugno e il 9 luglio porterà proiezioni e laboratori in alcuni dei 41 Spazi Giovani territoriali che la Fondazione CRC ha creato per disseminare sulla provincia di Cuneo il messaggio del Rondò dei Talenti (https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/spazio-giovani/).

Il programma del Festival

I quattro giorni del festival saranno contraddistinti da alcune parole chiave, che collegano l’appuntamento con gli ambiti scelti dalla Fondazione CRC all’interno del suo Piano Pluriennale: mercoledì 9 luglio farà rima con "creatività", giovedì 10 con "bellezza", venerdì 11 con "partecipazione", sabato 12 con "futuro e cura". Da mercoledì 9 a venerdì 11 luglio il programma prevede appuntamenti già di prima mattina: si inizia alle ore 7,30 con attività che spazieranno dal fitwalking alla meditazione, passando per l'atletica e il tai chi, la camminata e lo yoga. Mercoledì 9 alle ore 19,45 la piazza del Rondò si trasformerà nel palcoscenico per uno degli spettacoli più storici e di successo della compagnia Il Melarancio, "La battaglia dei cuscini"; alle ore 21,30 relax sotto le stelle con la proiezione del film commedia "L'ultima volta che siamo stati bambini". Dal cinema al teatro, protagonista della serata di giovedì 10 luglio con lo spettacolo Lampi di(n)genio di e con Faber Teater (ore 21,30), un percorso teatrale e scientifico per tutte le età. Dal pomeriggio area giochi all’esterno con ping pong e calcetti per tutti. Venerdì 11 luglio dalle 18 alle 22 la serata "Una notte al Rondò dei Talenti", a cura di Club Silencio, allenerà pensiero e partecipazione tra arte, gioco e visione. Previsti un confronto in stile speed debate, che verrà restituito graficamente attraverso un knowledge wall, e un dj set immersivo, accompagnati da cocktail analcolici.

Sabato 12 luglio alle ore 10,30 presso lo Spazio Varco l'appuntamento che conclude il programma delle Summer School - con la partecipazione di Anna Granata, Roberto Farnè, Monica Trigona e intermezzi musicali di Faber Teater - sarà aperto a tutti gli interessati. Per tutto il giorno, dalle 10 alle 19, il Rondò dei Talenti si trasformerà poi in un'agorà per ospitare la fiera di "A tutto tondo", la prima rassegna dedicata alle realtà locali impegnate nelle attività educative con stand, laboratori e attività a cui partecipare. Alle 16,30 "Spuntini", il nuovo blog del sito del polo educativo, si presenterà in un evento live. Dalle 16,30 alle 20, in collaborazione con il Mirabilia Festival, il Festival si concluderà con un susseguirsi di spettacoli e performance per tutte le età: “Kalinka” giocoleria, musica e passione con la Compagnia Nando e Maila, “Alice nel vortice delle Meraviglie” con Compagnia Artemakìa”, “Sway Pole” l’incredibile artista oscillante, “Il Microcirco” che vestirà a festa i giochi di una volta, e ancora il mini concerto de “Il Piano Volante”, con pianoforte a coda sospeso a 6 metri d’altezza che farà spalancare gli occhi a grandi e piccini.

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito www.rondodeitalenti.it.