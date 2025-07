Al Museo civico di Savigliano arriva la mostra “Io, Santorre. Storia di un uomo, di una famiglia, di una cultura”

Duecento anni fa moriva in Grecia, sull’isola di Sfacteria, Santorre Derossi di Santa Rosa, uno dei protagonisti dei moti piemontesi del 1821, realizzati per indurre il re Carlo Felice a proclamare la costituzione e a liberarsi definitivamente dall’ingerenza austriaca. I moti fallirono e Santorre, condannato a morte, fu costretto all’esilio, dapprima in Svizzera e in Francia, e poi a Londra, da dove, non potendo più tornare in patria, decise di partire per andare a combattere al fianco dei Greci contro l’occupazione ottomana. A Santorre, la cui figura fu nel corso del tempo sottoposta a un processo di trasfigurazione eroica, la sua Città ha intitolato la piazza antica e fatto realizzare dallo scultore Giuseppe Lucchetti Rossi il monumento inaugurato nel 1869.

Il Museo Civico Gipsoteca di Savigliano dedica a Santorre di Santa Rosa una mostra, che sarà inaugurata sabato 5 luglio alle ore 17 e aperta al pubblico dal 6 luglio al 28 settembre, dal titolo Io Santorre. Storia di un uomo, di una famiglia, di una cultura, curata dalla direttrice del Museo Silvia Olivero e dalla ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino Chiara Tavella.

La proposta rientra nell’ambito delle iniziative di 200Santarosa, calendario di eventi voluto e organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, che per tutto il 2025 ricorderanno la ricorrenza sia mettendo in luce il contesto storico in cui Santa Rosa visse sia raccontandone l'aspetto più intimo e personale,

La mostra, attraverso documentazione originale proveniente dal prezioso archivio donato al Comune di Savigliano nel 1958 e opere d’arte provenienti dalla collezione civica e da privati, racconterà la storia di un uomo in perenne dialogo con sé stesso, letterato e patriota, appartenente a una famiglia che incrociò la sua strada con altri protagonisti del Risorgimento nazionale, come Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi e Silvio Pellico, di cui saranno presenti in mostra scritti autografi.

Un progetto culturale che ha dato il via a nuove ricerche archivistiche che hanno rimesso in discussione informazioni biografiche su Santorre date per certe finora dalla tradizione storiografica, come la sua stessa data di nascita.

L’allestimento immersivo, curato dall’architetto Diego Repetto e dall’esperto di comunicazione e grafico Gianluca Bottini, consentirà al visitatore di entrare nel mondo “santorriano”, di ascoltare le sue parole, di leggere i suoi diari e di mettersi addirittura alla prova con un codice cifrato da lui stesso inventato, per vivere non solo una visita conoscitiva ma anche un’emozione.

La mostra è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dei prestatori, ovvero Oasi Giovani Ets, Parrocchia di San Pietro, Sergio Filippi e Nicola Saccione.

All’inaugurazione del 5 luglio, seguirà la settimana successiva, sabato 12 luglio, l’evento Notte al Museo. Alle ore 17.30 si terrà un incontro di approfondimento con Alessandro Bollo, direttore del Museo del Risorgimento di Torino sul tema Nuovi linguaggi e nuovi approcci della public history per raccontare la storia alle nuove generazioni, seguito alle ore 19 dalla Cena segreta in Museo, un’apericena con animazione teatrale e immersiva per rivivere le misteriose cene “costituzionali” del 1821 a Savigliano, a cura di Teatro e Società con Claudio Del Toro e Antonio Viara.

Alle ore 21 concerto omaggio a Santorre di Santa Rosa con musiche di G. Rossini, W. A. Mozart, G. Donizetti, V. Bellini, M. Mangani, a cura dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano. Chiuderanno la serata alle ore 23 le visite guidate notturne alla mostra Io, Santorre.

L’ingresso è libero, l’apericena a pagamento su prenotazione.

Venerdì 25 e sabato 26 luglio si terrà, grazie alla collaborazione della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, l’evento Un tesoro di libri. Visite guidate alla Biblioteca della famiglia Santa Rosa, a cura dell’Archivio Storico Comunale, solo su prenotazione e per gruppi limitati. Si potrà scoprire un prezioso fondo storico librario di 12.000 volumi, con scaffali e arredi originali della famiglia Santa Rosa, normalmente non liberamente accessibile al pubblico.

Il 19 settembre alle ore 17.30 nella suggestiva cornice della Gipsoteca Davide Calandra, sarà presentata l’edizione critica delle Confessioni 1815-1817 di Santorre di Santa Rosa, a cura di Chiara Tavella, Edizioni Dell’Orso 2024. All’evento, animato da letture e musiche, interverranno, oltre alla curatrice, Laura Nay, docente di Letteratura Italiana Contemporanea e Pierangelo Gentile, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Torino.

Per info e prenotazioni

museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

0172711240

0172712982