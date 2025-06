Piobesi d'Alba, La Morra e Scaparoni: il 3, 4 e 5 luglio, Burattinarte porta in scena magia, risate e poesia sotto le stelle

Dopo l'entusiasmante apertura ad Alba, Burattinarte Summertime 2025 prosegue con tre serate indimenticabili tra Langa e Roero.

In scena: marionette poetiche, comicità senza parole, prime nazionali e il ritorno della mitica Lucilla.

Un festival gratuito, diffuso e pieno di meraviglia per tutte le età!

Ecco il programma dal 3 al 5 luglio:

" Che scotchatura! "

Teatro Bandito





Che scotchatura! è uno spettacolo nello spettacolo: non è solo clownerie, non è solo teatro di figura, è entrambe le cose, fuse in un linguaggio originale, poetico e imprevedibile. Un attore, una sedia e un rotolo di scotch diventano gli strumenti per costruire un mondo surreale fatto di gag, acrobazie e invenzioni sceniche.

È un omaggio esplicito a Slava Polunin e ai mestieri di strada, due tradizioni diverse ma legate dalla stessa radice: la Commedia dell’Arte. Vincitore del Concorso Nazionale Cantieri di Strada 2012 nella categoria Uanmensció, lo spettacolo ha conquistato i principali festival italiani con il suo ritmo incalzante e la sua comicità senza parole.

Perfetto per ogni età, Che scotchatura! è un piccolo capolavoro di teatro fisico e manipolazione comica, che lascia il pubblico senza parole… ma con il sorriso stampato in faccia.

Venerdì 4 luglio – La Morra

Piazza Castello - Belvedere

In caso di pioggia: salone polifunzionale, piazza Vittorio Emanuele

ore 21:15

"Teatro a la carta"

Ruby Box Theater (Cile)

(PRIMA NAZIONALE)





Definito da molti come “il teatro più piccolo del mondo”, Teatro a la carta è un’esperienza intima e poetica, fatta di valigie itineranti che custodiscono minuscoli mondi teatrali. Ogni valigetta contiene una storia di 2 o 3 minuti: un microspettacolo che prende vita senza tecnologia, solo con oggetti, pupazzi, carta, luci e tanta fantasia.



Lo spettacolo è presentato come un menù, con antipasto, piatto forte e dessert: si può così assistere agli amori segreti di Mademoiselle de Cadoudalle, seguire le avventure del piccolo contadino Luchín (ispirato a una canzone di Víctor Jara), conoscere Rose Baby Baby, stanca della sua routine quotidiana, o lasciarsi incantare da un frammento di Neruda.

In questo format originale creato da Carlota Riveros e dalla compagnia Ruby Box Theater, lo spettatore non è mai passivo: guarda da vicino, partecipa, sceglie, si emoziona. Un teatro artigianale, essenziale, profondamente umano, che gioca con lo stupore e la leggerezza. E che riesce, in pochi minuti, a lasciare un segno indelebile.

ore 21:45

"Mr. Barti "

Alexander Theater (Danimarca)







Uno spettacolo raro e poetico, senza parole, dove a parlare sono solo il gesto, la musica e lo stupore.

Mr. Barti, straordinaria marionetta protagonista, è animata con oltre 40 fili sottilissimi che le permettono movimenti fluidi e un’espressività corporea incredibile. Il suo creatore, Alex Mihajlovski, è considerato un virtuoso assoluto del teatro di figura: per anni ha perfezionato un sistema di controllo unico al mondo, che gli consente di trasmettere ogni emozione in tempo reale, in un flusso diretto e istintivo tra artista e pupazzo.

Barti si muove come un mimo comico, con grazia e ironia, dialogando col pubblico e con il suo stesso animatore, visibile sulla scena. Il risultato? Una magia che sfuma i confini tra realtà e finzione. Barti non sembra solo una marionetta: sembra davvero vivo.

Sabato 5 luglio – Alba, frazione Scaparoni

Piazza della frazione

In caso di pioggia: Collettivo Scaparun 1982 (vicino alla chiesetta della borgata)



dalle ore 21:30

" Lucilla all’Opera"

Consuelo Conterno

(Produzione del Festival 2025)



Lucilla, la buffa e amatissima pupazza, stavolta si lancia nel mondo dell’Opera!

Con il suo passo impacciato e lo sguardo curioso, affronta duetti impossibili, arie trasformate in gag sonore, e tutto il fascino di un’arte che si prende gioco di sé stessa. Uno spettacolo comico-musicale per tutte le età, firmato da Consuelo Conterno con la regia di Damiano Privitera.

ore 21:45

"Lo spettacolo di Simón "

Compañia Anima (Argentina)

(PRIMA NAZIONALE)





In un vecchio circo abbandonato, qualcosa si risveglia. I riflettori si riaccendono, i sipari si sollevano, e tra i personaggi dimenticati, Simón, un piccolo uomo di legno, ritrova finalmente il suo pubblico. Ma non sarà solo: tra le quinte si nasconde Lali, un’intraprendente topolina pronta a rubargli la scena con simpatia e astuzia.

Lo spettacolo di Simón è un delicato e sorprendente spettacolo di marionette a filo, pensato soprattutto per i più piccoli ma capace di incantare ogni spettatore. Simón e Lali ci conducono in un universo fatto di abilità tecnica, poesia visiva e comicità leggera. La loro storia – dolce, tenera, piena di colpi di scena – è un omaggio alla magia del teatro di figura, dove per qualche istante tutto sembra davvero prendere vita.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero!

Tre serate, un solo consiglio: non mancate!

Il team di Burattinarte