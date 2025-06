Bra, inaugura la mostra “Donne e motori, non solo una questione maschile”

Donne al volante, pericolo costante… Ma anche no! L’associazione Donne per la Granda, il Panathlon Club di Cuneo e il Panathlon Club di Bra organizzano la mostra “Donne e motori, non solo una questione maschile”.

La rassegna è ad ingresso libero e si terrà dal 18 al 20 giugno, presso i locali dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio (viale Rimembranze, 19) a Bra, con orario dalle ore 15 alle ore 19. Inaugurazione mercoledì 18 giugno, alle ore 17.

Con l’alto patrocinio della città di Bra, l’esposizione curata dalla professoressa Adriana Balzarini e composta da 24 pannelli fotografici, celebra il binomio auto e universo femminile, offrendo uno spaccato storico di successi, coraggio e ambizione. Al contempo, i pannelli fotografici garantiscono spunti profondi per una riflessione sui valori dello sport e delle pari opportunità.

Finalmente è arrivato il momento di una bella rivincita. Cari uomini, accomodatevi pure sul sedile posteriore: guidiamo noi!