Luce e gas su misura: al via gli “eVISO DAYS” nelle filiali della Banca di Cherasco

Al via dal 16 giugno una nuova iniziativa promossa da eVISO e Banca di Cherasco: gli eVISO DAYS, una serie di giornate dedicate all’incontro diretto tra i consulenti eVISO e i clienti della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco. Il team del Punto Vendita eVISO sarà presente nelle filiali della Banca per offrire una consulenza energetica personalizzata e per raccontare le offerte luce e gas pensate su misura per i clienti e i soci della banca.

Gli eVISO DAYS nascono per rafforzare un legame costruito su valori condivisi: prossimità, contatto umano, trasparenza. Elementi che, fin dall’inizio della collaborazione tra eVISO e Banca di Cherasco, sono stati fondamentali per mettere davvero il cliente al centro, anche nel settore dell’energia.

Durante ogni appuntamento sarà possibile ricevere supporto diretto, ottenere informazioni dettagliate sulle tariffe luce e gas, chiedere informazioni sulla propria fornitura o sulla bolletta, trovare l’offerta di fornitura più adatta alle proprie esigenze.

Per i nuovi clienti, ci sarà anche un piccolo omaggio: un vasetto di miele prodotto dalle arnie eVISO a Saluzzo, simbolo di un’energia buona, sostenibile e vicina al territorio.

Il primo “eVISO DAY” si terrà lunedì 16 giugno presso la Filiale di Cherasco, in piazza Gina Lagorio, 1. I consulenti eVISO saranno in filiale dalle 8.30 alle 13.15.

Ecco il calendario delle prossime tappe:

1 luglio - Filiale di Bra

- Filiale di Bra 14 luglio - Filiale di Pinerolo

- Filiale di Pinerolo 18 luglio - Filiale di Pinerolo

In un mercato luce e gas sempre più complesso e disorientante, eVISO vuole essere per i clienti della Banca di Cherasco un fornitore di energia affidabile, in grado di offrire chiarezza, tutela e un’assistenza reale, anche fuori dagli sportelli tradizionali. Con gli eVISO DAYS, portiamo l’energia giusta dove serve: nelle filiali, tra le persone.