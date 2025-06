Voglia di fresco? Prova il Rafting allo Stura River Village a Gaiola!

Il caldo è arrivato... e con lui la voglia di fresco, natura e avventura!

Allo Stura River Village – RAFTING di Gaiola, nel cuore della Valle Stura (CN), ti aspetta un’esperienza indimenticabile tra acqua, boschi e relax.

Rafting per tutti!

Naviga le limpide e frizzanti acque del fiume Stura di Demonte, uno dei corsi d’acqua più suggestivi del Piemonte. Le nostre discese in gommone, adatte a famiglie, gruppi di amici e anche principianti, regalano emozioni in totale sicurezza.

Piscina all’aperto

Dopo la discesa? Un bel tuffo nella nostra piscina panoramica, per rilassarsi al sole o rinfrescarsi tra una risata e l’altra.

Chalet immersi nella natura

Pernotta nei nostri accoglienti chalet in legno, circondati dal verde. Ideali per un weekend o una vacanza rigenerante tra silenzi, profumi di bosco e cielo stellato.

E non solo rafting!

Offriamo anche escursioni in e-bike, passeggiate a cavallo, giochi all’aria aperta, aree barbecue e tanto spazio per vivere la montagna in libertà. Il nostro villaggio è il punto di partenza perfetto per esplorare la bellezza autentica della Valle Stura.

Avventura, relax e divertimento, tutto in un solo luogo!

Prenota ora il tuo posto al fresco:



Stura River Village – RAFTING

Gaiola (CN), Valle Stura

+39 3381011194

Ti aspettiamo per un’estate fuori dal comune!

Il team di Stura River Village