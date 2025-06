FAI: cambio ai vertici della delegazione Saluzzo e gruppo Giovani Saluzzo - Savigliano

In un’atmosfera di ufficialità e nella bellezza del salone delle grottesche del Castello della Manta, è avvenuto ( giovedì scorso) il cambio ai vertici della Delegazione FAI Saluzzo, che ha accolto Maurizio Sola come nuovo Capo delegazione di Saluzzo, mentre nel Gruppo FAI Giovani Saluzzo-Savigliano si insediato Francesco Ballarino.

"Sono onorato e orgoglioso - ha commentato Sola che ha raccolto il testimone da Giorgio Fossati - e con entusiamo ne assumo l’incarico. Faccio parte della Delegazione saluzzese da 4 anni e sono entrato su segnalazione dell’allora Capo Delegazione Marco Piccat, al quale sono riconoscente e con il quale ho intrapreso questo percorso di impegno, abbracciando con convinzione la finalità del Fondo per l’ambiente italiano.

Il FAI è una cosa seria - ha sottolineato elogiando - un’organizzazione di valore che sei è sempre più qualificata nel corso dei suoi 50 anni di vita, svolgendo l’opera valorizzazione e tutela del patrimonio nazionale, che ha i beni più belli e numerosi al mondo, attraverso una rete di volontari preparati e consapevoli. Un mix di successo".

La riflessione sul volontariato di tutti gli ambiti - è stato un passaggio nodale del suo intervento - “Fa del bene e far star bene”. In campo FAI, fa star bene quando il visitatore ti sorride e manifesta la sua riconoscenza per la proposta di visita o la scoperta di un tesoro artistico che non conosceva".

Il suo discorso ha preso avvio dai ringraziamenti: numerosi, a cominciare da quelli diretti ai vertici FAI; Smeralda Saffirio presidente regionale Piemonte e Vall’Aosta, rappresentanze territoriali FAI, a Silvia Cavallero, Property manager del castello della Manta, alle autorità presenti e referenti associativi, a Giorgio Fossati che lo ha preceduto, al gruppo di prima e a quello attuale.

Fossati ha raccolto la riconoscenza della platea per gli ottimi risultati del suo mandato e per la capacità di fare sinergie con enti, delegazione, associazioni, beni FAI.

"Non è un caso ed è, grazie a queste collaborazioni - ha concluso Sola - che il santuario di San Costanzo al Monte si è classificato al 88° posto tra i "Luoghi del cuore", con oltre 5 mila voti e tra 39mila beni candidati in tutta Italia".

Il neo capo del gruppo Giovani Francesco Ballarino ha accolto con gioia il nuovo incarico lasciato da Chiara Cussa. Ha sottolineato nel suo intervento come la passione e la bellezza siano due comuni denominatori dell’attività del FAI e del suo gruppo.

"Passione è ciò che devono mettere tutti i volontari nel compito di trasmettere messaggi positivi e racconti ai visitatori; la bellezza è l’oggetto della trasmissione di questi racconti. Un pensiero fondamentale che può cambiare davvero la vita delle persone. “Imposterò questo mio mandato su questi due concetti e su un terzo: la collaborazione con la delegazione saluzzese e il gruppo giovani FAI di Cuneo".

La cerimonia è stata allietata in apertura da un concerto di pianoforte del maestro Piero Meineri, medico specializzato in neurologia, volontario Adas, che ha eseguito brani di Girolamo Frescobaldi, Ottorino Respighi e Gian Francesco Malipiero.