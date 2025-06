Tournée in Cammino 2025 degli “Scavalcamontagne”: centinaia di partecipanti nelle quattro tappe nelle Terre dei Savoia

Un percorso capace di unire le comunità attraverso l’arte, la natura, il buon cibo e il cammino, sancendo così un grande successo di pubblico. Questo ha rappresentato la rassegna di teatro itinerante “Scavalcamontagne”, che ha inaugurato la “Tournée in Cammino 2025” proprio con quattro tappe in altrettanti Comuni de Le Terre dei Savoia: Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e Casalgrasso.

Dal 12 al 15 giugno la compagnia ha portato sulle piazze spettacoli capaci di trasportare il pubblico in atmosfere “d’antan” tra rock, canzoni popolari, New York degli anni ’50 e, per finire, un curioso ricettario dove la golosità ha incontrato l’eros.

Non solo spettacoli, ma anche un trekking che, nella sola giornata di domenica, ha raccolto oltre 40 partecipanti e che segue le orme e il solco già tracciato con il progetto “Sentiero sul Maria - Myra Experience”, inserendosi pienamente nelle finalità e nella mission dell’Associazione Le Terre dei Savoia, in un’ottica di valorizzazione sostenibile del territorio e aggregazione sociale.

Molto soddisfatto il presidente de Le Terre dei Savoia, nonché sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, il quale ha così commentato la manifestazione: “Abbiamo lavorato insieme, progettato insieme, creato insieme. L’Associazione Le Terre dei Savoia si è adoperata e ha fortemente voluto questa rassegna sul suo territorio e, con la cooperazione assidua dei Comuni, con la loro voglia di mettersi in gioco, ha potuto realizzare ciò che abbiamo visto in questi 4 giorni. Scavalcamontagne ha portato nelle piazze spettacoli molto apprezzati, che hanno radunato in quattro sere centinaia di persone e, oltre a questo, nell’arco delle giornate ha portato avanti attività di promozione naturalistica attraverso le passeggiate. Il lavoro congiunto, l’unità di intenti e vedute, hanno sicuramente saputo dare i loro frutti, disseminando curiosità e un nuovo modo di vedere e di fruire dei luoghi che viviamo quotidianamente.”

“Siamo felici come Terre dei Savoia di aver collaborato con ben quattro realtà nostre associate e di aver portato, con uno sforzo sinergico, Scavalcamontagne nella nostra realtà. Ci terrei inoltre a evidenziare come la rassegna di quest’anno sia partita proprio da qui e come alcuni spettacoli abbiano trovato la loro anteprima nei nostri Comuni.” Prosegue la direttrice de Le Terre dei Savoia, Elena Cerutti. “Sia gli spettacoli, sia le camminate hanno avuto una grande adesione, un eccellente riscontro di pubblico e di partecipazione. Abbiamo portato le esperienze in natura e il teatro in luoghi che sono “nostri”, che rappresentano la nostra casa, creando una rete virtuosa di condivisione e divulgazione capillare. Scavalcamontagne è per noi la dimostrazione di come lavorare in squadra sia il modo migliore per generare ricadute positive.”

“Per noi Scavalcamontagne l'inizio di ogni tournée è sempre molto impegnativo, sia a livello fisico, perché ci si rimette in moto e in marcia, che a livello emotivo. Il ricominciare a incontrare persone, esibirsi nelle piazze, portare il teatro a contatto con le piccole comunità è una cosa che sentiamo sempre molto intensamente. In più quest'anno la tournée è cominciata con quattro paesi nuovi, in cui non eravamo mai stati, e su quattro date abbiamo avuto due debutti, ovvero due spettacoli nuovi, portati al pubblico per la prima volta. Ci chiedevamo quale sarebbe stata la reazione del pubblico, come avrebbe percepito il nostro progetto questo territorio. Oggi, dopo la fine di queste prime quattro date nelle terre dei Savoia, possiamo dire con grande emozione che il calore, l'affluenza e la comprensione del progetto Scavalcamontagne in questo territorio ci ha davvero sorpreso. Abbiamo avuto tantissimi partecipanti alle camminate, abitanti del luogo che hanno voluto scoprire un po' di più del loro territorio e lo hanno fatto in cammino insieme a noi. Gli spettacoli sono stati molto apprezzati e l'affluenza del pubblico agli eventi serali è stata davvero ottima. Un grazie di cuore alle Amministrazioni che ci hanno accolto con calore ed entusiasmo, speriamo davvero di tornare per la prossima stagione, coinvolgendo quanti più comuni possibili, in queste bellissime terre.” Dichiarano dalla compagnia teatrale.

Parimenti entusiasti i sindaci degli altri tre Comuni coinvolti dalla tournée.

“Siamo onorati che il tour degli “Scavalcamontagne”, quest'anno, sia iniziato proprio da Savigliano. Così come siamo lieti che lo spettacolo abbia radunato un pubblico di ben 100 persone in uno spazio “aperto” e non tradizionale come piazza Turletti. Portare l'arte e il teatro tra la gente, letteralmente, è il modo migliore per fare cultura e diffondere conoscenza in senso inclusivo e aperto a tutti.” Queste le parole del sindaco di Savigliano, Antonello Portera.

“Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita dello spettacolo “Ok il pezzo è giusto”, che ha saputo coniugare qualità artistica e ironia, coinvolgendo con intelligenza il pubblico presente.” Prosegue Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore. “La tappa cavallermaggiorese del tour Scavalcamontagne ci ha permesso ancora una volta di portare il teatro in luoghi della nostra comunità solitamente destinati ad altro, promuovendo cultura diffusa, partecipazione e leggerezza.”

Infine le parole di Giovanni Donetto, sindaco di Casalgrasso, ultimo Comune ospitante questa prima tranche del cartellone: “La cosa bella per noi organizzatori è stato portare il teatro in piazza, veicolo di arricchimento culturale e strumento di aggregazione, in più occasione di scoperta del territorio casalgrassese da parte dei suoi stessi cittadini.”

Scavalcamontagne prosegue il suo cammino lasciando dietro di sé una grande soddisfazione, ma anche, anzi soprattutto, la consapevolezza che con la bellezza si può creare un nuovo modo di sentirsi cittadini, di sentirsi parte di un pezzo di mondo da apprezzare, amare e tutelare.