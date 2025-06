Una nuova postazione salvavita a Paesana in memoria di Elena Crespo

Un nuovo defibrillatore entra a far parte della rete di sicurezza del Comune di Paesana.

Domenica 22 giugno, alle 17, verrà infatti inaugurata una nuova “postazione salvavita” in frazione Ghisola, proprio di fronte alla Trattoria Valle Po.

La teca con il defibrillatore è stata acquistata grazie alle donazioni ricevute in suffragio di Elena Crespo, scomparsa nell’agosto del 2024 all’età di 83 anni.

Un gesto concreto e carico di significato, che unisce il ricordo di una persona amata a un servizio prezioso per l’intera comunità.

A darne l’annuncio è la famiglia di Elena Crespo, in particolare i figli Gabriele Morbo (presidente della banda musicale di Paesana) e il fratello Daniele.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto un risultato così importante per la nostra comunità. – dicono – Desideriamo dunque ringraziare la Croce rossa di Paesana per l’impegno e l’interessamento profuso nell’acquisto del defibrillatore, il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano e l’Amministrazione comunale che ha individuato il luogo idoneo per la nuova postazione e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo”.

Domenica la postazione verrà benedetta da don Celestino Ribero, parroco di Paesana.

Seguirà un piccolo rinfresco offrirà un momento di condivisione e ringraziamento.