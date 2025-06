Ecosistema della sanità digitale piemontese: si riunisce il tavolo di lavoro permanente del progetto europeo "CARE about IT"

Venerdì 13 giugno, presso il Digital Innovation Gate di Roreto di Cherasco, APRO HEALTHCARE, la divisione operativa sul settore socio sanitario di Apro Formazione, ha presentato con ASL CN2 e T4Med l’avanzamento delle attività del progetto europeo CoVe – Care about IT, dedicato alla sanità digitale.

Un convegno e un workshop di progettazione strategica hanno riunito enti pubblici e di istruzione, aziende e fornitori di assistenza socio-sanitaria per confrontarsi sui temi della digitalizzazione del settore in Piemonte.

Durante la conferenza, i partner hanno presentato i risultati raggiunti negli scorsi due anni e le attività attualmente in corso a livello europeo, lasciando che i relatori illustrassero invece gli scenari futuri della sanità digitali in Italia e che i partecipanti alla tavola rotonda ne descrivessero alcuni esempi concreti già presenti in ambito piemontese.

Dopo il benvenuto di Massimo Crivello, general manager TESI T4Med Srl, Giancarlo Mercurio, coordinatore del corso di studi di Infermieristica del polo formativo di Alba (UPO), e di Paolo Zoccola, presidente di Apro Formazione, la presentazione del progetto europeo CARE about IT è stata affidata alla project manager di Apro Formazione, coordinatore del partenariato italiano, Irene Miretti.

Un focus particolare è stato dedicato ai sei moduli didattici che il gruppo di lavoro sta sviluppando per potenziare le competenze negli ambiti dell’assistenza socio-sanitaria e dell'informatica nella formazione di studenti e lavoratori: i moduli, realizzati secondo gli standard europei delle microcredenziali, saranno fruibili singolarmente o nel loro complesso e potranno essere utilizzati anche per integrare i percorsi di formazione già esistenti.

Il professor Paolo Colli Franzone, presidente dell’Istituto per il Management dell’Innovazione in Sanità, ha quindi descritto i due principali assi di trasformazione digitale della Sanità in Italia, in un’interessante panoramica sulle applicazioni della telemedicina e sul potenziamento della sanità territoriale.

La tavola rotonda, moderata da Adriana Riccomagno, ha offerto una panoramica su alcune applicazioni digitali già operative a supporto delle realtà socio-sanitarie del territorio.

Sara Vaschetto e Debora Ventura hanno illustrato i progetti di telebenessere e teleassistenza integrata promossi dalla Cooperativa Sociale Progetto Emmaus.

Luca Iozzia, responsabile del prodotto, e Simone Piumatti, operatore socio-sanitario che ha sperimentato la tecnologia durante il tirocinio formativo, hanno presentato il sistema Ancelia di Teiacare: un sensore innovativo, collegato al letto, all’ospite e a un tablet, che consente agli operatori di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Infine, Stefania Faggio, tutor della didattica professionale, ha descritto le attività del Centro di Simulazione Avanzata dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero, mentre Mario Grimaldi, coordinatore infermieristico, ha illustrato l’esperienza del Servizio infermieristico territoriale ASL CN2. I numerosi ospiti presenti, tra cui rappresentanti di enti, organizzazioni e strutture socio-sanitarie e assistenziali del territorio, hanno proseguito il pomeriggio suddividendosi in due gruppi di lavoro, che, con il supporto di un facilitatore, hanno rilevato i fattori che limitano la diffusione della tecnologia sanitaria a livello regionale, stabilendo obiettivi comuni e, individuando possibili attività utili a superarli.

IL PROGETTO

Approvato ad aprile del 2023, CARE about IT è un progetto europeo che coinvolge 15 partner in 4 nazioni e si propone di creare un nuovo ecosistema della formazione professionale in ambito sanitario combinando settori apparentemente distanti come quello tecnologico-informatico e quello socio-assistenziale.

Dall’analisi del settore sanitario europeo, è emersa la necessità di sviluppare didattiche e percorsi formativi che forniscano agli operatori socio-sanitari attuali e futuri competenze digitali specifiche, in linea con gli obiettivi del programma EU4Health. Il programma prevede infatti di potenziare la digitalizzazione e l’archiviazione dei dati sanitari, introducendo nuovi strumenti e servizi digitali nell’assistenza sanitaria.

Questo comporta che tutti gli operatori sanitari arrivino a conoscere e utilizzare in modo efficace le soluzioni di sanità elettronica disponibili, in modo responsabile ed etico, ponendo al centro gli interessi del paziente.

Finanziato dalla Commissione Europea, il progetto CoVe (Centro d’Eccellenza per la Formazione Professionale) – CARE about IT, è capitanato dall’istituto olandese Noorderpoort di Groningen e coinvolge in Italia un team tutto piemontese:

APRO Formazione, coordinatore per l’Italia, ASL CN2 e T4Med, divisione di Tesisquare dedicata alla telemedicina, costituiscono i vertici di un triangolo virtuoso che lega gli enti di formazione professionale, le aziende sanitarie e la ricerca industriale, per sviluppare nuove strategie di formazione nell’ambito della sanità digitale.

A supportare i partner nei lavori, anche un nutrito gruppo di enti ed istituzioni: Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Università del Piemonte Orientale, Confindustria Cuneo, Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, INNOVO e Fondazione Piemonte Innova.

Il Finanziamento della Commissione Europea per i 4 anni di durata del progetto ammonta a 3.951.741 €, con una importante ricaduta sul territorio di Alba, Langhe e Roero pari a circa €.406.000.

Apro Formazione è il coordinatore territoriale operativo sul progetto grazie alla sua divisione APRO HEALTHCARE che, con un’esperienza ventennale, è leader nella formazione professionale degli operatori-socio-sanitari ‒ sono più di 3000 i corsisti che in questi anni hanno ottenuto la qualifica professionale nella sede di Alba ‒ grazie anche alla collaborazione consolidata con l'ASL CN2 e il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe e Roero.

Dal 2020 Apro Healthcare è punto di riferimento anche per la qualifica di “Assistente Familiare” secondo gli standard qualitativi e operativi richiesti dalla Regione Piemonte.

Per rispondere alle esigenze di aggiornamento e perfezionamento delle competenze degli operatori del settore e adempiere alla normativa vigente dell'accreditamento regionale delle R.S.A., APRO ogni anno è attiva anche sul fronte dell’aggiornamento e della formazione professionale di operatori e addetti delle strutture socio-sanitarie, anche intercettando opportunità di finanziamento della formazione aziendale grazie a fondi interprofessionali come FON.DER.