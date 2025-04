Lavori sulla tangenziale albese: Comune e Provincia incontrano l’Anas

Sì è svolto questa mattina, giovedì 17 aprile, nella sede della Struttura di Anas a Torino, un incontro tra il sindaco albese Alberto Gatto, e l’assessore alla mobilità della Città di Alba Edoardo Fenocchio, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti e il responsabile della Struttura Territoriale Anas di Piemonte e Valle d'Aosta, Angelo Gemelli, con il dirigente dell'Area Gestione Rete, Christian Calzolari.

Ne dà conto il Comune, parlando di incontro "molto cordiale", che ha permesso alle parti "un proficuo scambio di informazioni circa i lavori sulla tangenziale di Alba".

In particolare, la Città di Alba e la Provincia di Cuneo hanno proposto alcune modifiche alla segnaletica, ora al vaglio di Anas, per migliorare la viabilità nel tratto di tangenziale in uscita da Alba in direzione Asti/Bra/Torino. Su questo punto è previsto un sopralluogo nei prossimi giorni.

Con l’occasione Anas ha condiviso con le amministrazioni comunale e provinciale la complessità dell’intervento: dalla necessità di tutte le informazioni tramite approfondimenti sui cassoni propedeutici alla cantierizzazione alla portata dell’intervento che agirà su tutta la sopraelevata, andando a sostituire le parti ammalorate e rinforzando la struttura per ripristinare la migliore condizione.

L’operazione, suddivisa su più lotti al fine di non chiudere la tangenziale al traffico, avrà una durata stimata da Anas di 18 mesi, durante i quali i lavori procederanno su più lotti contemporaneamente al fine di ottimizzare i tempi per il ripristino della viabilità ordinaria.

Le parti hanno concordato di istituire un momento di confronto periodico sull’avanzamento dei lavori.

A margine dell’incontro, si è parlato di altre progettualità che coinvolgono il Comune di Alba, la Provincia di Cuneo e Anas, tra cui la rotatoria di Scaparoni il cui cantiere partirà nei tempi previsti e comunicati da Anas alla Città di Alba.