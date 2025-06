Una serata da “favola” al San Quintino Resort con il Rotary Club Cuneo 1925

Nella splendida cornice del San Quintino Resort, il Rotary Club Cuneo 1925 ha vissuto una serata all’insegna del racconto, della solidarietà e della crescita del Club.

Protagonista dell’incontro, a tema “Parliamo di noi – i soci raccontano”, è stata la socia Nives Forza, che ha presentato il suo nuovo libro di favole dal titolo “Nenè. E alla fine arriva Sofia”. Una raccolta delicata e profonda, che attraverso il linguaggio delle favole parla di emozioni, relazioni e crescita, con uno sguardo attento e sensibile al mondo dell’infanzia.

Ecco la presentazione della scrittrice del libro: “Le favole anomale di nonna Nenè.

Nives Forza ha iniziato a scrivere e pubblicare favole per restituire, a modo suo, il dono più prezioso che la vita le abbia fatto: un nipote.

Così, dopo “Nenè e i suoi orsi”, dedicato a Filippo, e “Benvenuta Ginevra”, arriva ora il terzo libro, pensato per la piccola Sofia.

Anche questa volta, gli orsetti sono i protagonisti indiscussi, ma la storia si arricchisce di nuovi personaggi: un gatto, un topo e un coniglio.

Nives ama definire i suoi racconti “favole anomale”, perché non vi compaiono né principi né draghi, né maghi né streghe. In queste pagine vivono invece i ricordi, la nostalgia del tempo passato, le persone care, le speranze e i desideri di una vita intera.

Ma allora, dov’è la favola?

La favola è negli orsi dell’infanzia, compagni di giochi e di sogni, che continuano a parlare con lei, come un tempo.

Il Natale, periodo tanto amato dall’autrice, è sempre presente, così come non mancano mai i riferimenti affettuosi ai suoi nipoti.

Nel primo libro, Filippo arriva dalla nonna per scegliere un orsetto e, prendendo proprio Toto, quello della sua infanzia, Nenè capisce di essere diventata nonna.

Nel secondo, Filippo aspetta con gioia l’arrivo di Ginevra. Il piccolo Balù, orsetto curioso, farà un viaggio nel “mondo della luna”, dove vivono i bambini prima di nascere, accompagnati da un orso-angelo che li guiderà sulla Terra.

Infine, in “…e alla fine arriva Sofia”, la favola si colora di elementi fantastici e storici, per rendere omaggio alle origini di una bambina che porta nel cuore un po’ di mondo.

Nel sogno di Marilù, gli orsetti scoprono le meraviglie del Palazzo d’Inverno degli zar, raccontate da un guardiano speciale: Basilio.

Chi è?

Lo scoprirete tra le pagine di quest’ultima, dolcissima “favola anomala” di nonna Nenè.”

Come sempre, il ricavato delle donazioni del libro sarà totalmente devoluto all’Associazione Amico Sport di Cuneo, realtà che da anni si dedica con passione all’inclusione attraverso attività ludico sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva e che è particolarmente cara ai soci del Rotary Club Cuneo 1925.

La Presidente Cristina Bernardi di AMICO SPORT A.S.D, gradita ospite della serata ha dichiarato:

“Non posso che ringraziare, a nome dell’associazione che rappresento, il grande contributo ricevuto dal Rotary Club Cuneo 1925 in questi anni.In particolare ringrazio Nives che con grande sensibilità e riservatezza ha sostenuto i nostri progetti attraverso la sua determinazione e il suo grande cuore.

Le sue favole sono un regalo bellissimo che ha fatto alla sua famiglia, in primis ai suoi figli e nipoti, ma anche a tutta la grande famiglia di Amico Sport perché ha contribuito a realizzare il “nostro” sogno, la palestra, con azioni concrete”.

Il Presidente Fontana e i membri del Club esprimono la loro sincera gratitudine a Nives per l'organizzazione di questa bellissima iniziativa!

Durante la serata, il Club ha avuto l’onore di accogliere tre nuovi soci:

Nino Aragno, illustre editore, figura di spicco nel panorama culturale piemontese;

Manuel Giraudo, Past President del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda e giovane consulente aziendale, già distintosi per la sua fattiva collaborazione negli eventi del Rotary Club Cuneo 1925;

Elena Salvatico, avvocato, professionista stimata che entra a far parte del Club con entusiasmo e spirito di servizio.

Un caloroso benvenuto ai nuovi soci, con l’augurio di condividere insieme valori, progetti e amicizia.

Nel corso della serata, sono stati conferiti due prestigiosi riconoscimenti Paul Harris Fellow a due Socie del nostro Club, per l’impegno e la dedizione con cui hanno contribuito a momenti significativi della vita associativa.

La PHF è stata conferita a Denise Lupani per l’eccellente lavoro grafico svolto a supporto della comunicazione del Club. Tra le sue numerose e apprezzate realizzazioni, spicca la locandina dell’evento dell’11 aprile al Teatro Toselli con la Fanfara dei Carabinieri, così come la cura costante e professionale della comunicazione social per le celebrazioni del Centenario. Il tema “100 anni di storia, valori, amicizia, service” è stato raccontato attraverso un emozionante percorso visivo tra immagini storiche e contenuti contemporanei, che hanno saputo esprimere l’identità e i valori rotariani del nostro sodalizio.La professionalità, l’entusiasmo e la sensibilità di Denise sono stati determinanti per il successo dell’iniziativa. Grazie, Denise, per il tuo prezioso contributo e per essere una rotariana dal grande cuore, sempre sorridente e positiva.

La seconda Paul Harris Fellow è stata conferita al Notaio Maria Grazia Araniti, per il ruolo essenziale svolto in occasione della cerimonia di donazione del prezioso manoscritto storico risorgimentale di Giuseppe Mazzini al Comune di Cuneo.

Con competenza, precisione e grande sensibilità istituzionale, ha garantito il corretto svolgimento dell’atto formale, contribuendo in modo significativo alla riuscita di un evento dal profondo valore simbolico e culturale.

Un sentito grazie a Mariagrazia per l’impegno e la dedizione con cui ha accompagnato questo importante momento per il nostro Club e per la città.

Il Rotary Club Cuneo 1925 continua così a distinguersi come una realtà attiva e attenta al territorio, capace di coniugare cultura, accoglienza e impegno concreto.