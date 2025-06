Trentacinque anni di viticoltura ed enologia ad Alba, una storia di comunità, innovazione e futuro

Mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 14:30 alle 18:30, l’Aula Magna dell’Ampelion ad Alba (corso Enotria 2/C) ospiterà un evento speciale: la celebrazione dei 35 anni dalla nascita del primo corso universitario italiano in Viticoltura ed Enologia, e dei 25 anni dall’attivazione della laurea triennale in Viticoltura ed Enologia. Un’occasione unica per ripercorrere la storia di un percorso formativo che ha lasciato un’impronta profonda nel panorama enologico nazionale e internazionale.

L’incontro si aprirà con il saluto del Prof. Paolo Sabbatini, Presidente del Corso di Laurea, seguito da un intervento istituzionale del Prof. Luca Rolle, Direttore del Centro Interdipartimentale Viticoltura e Vino (CONViVi), che ripercorrerà l’evoluzione della sede di Alba da polo formativo a centro di ricerca di riferimento. A seguire, numerose autorità istituzionali porteranno il loro saluto, tra cui il Direttore Generale dell’Ateneo di Torino, Ing. Andrea Silvestri, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, insieme a rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni enologiche e del tessuto imprenditoriale locale.

Spazio sarà dedicato alla storia del Corso di Studi, con un intervento a due voci dei professori Vincenzo Gerbi e Silvia Guidoni, che racconteranno come, in oltre tre decenni, la formazione in viticoltura ed enologia si sia evoluta, attraverso il legame con il territorio e con l’innovazione. Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalle testimonianze degli alumni, ex studenti oggi professionisti affermati nel mondo del vino, che condivideranno le loro esperienze di formazione e crescita. Tra loro, Simon Faury (Crown Point Vineyards), Gianpiero Gerbi (enologo libero professionista), Simone Lavezzaro (Lavi Grape sas), Marta Rinaldi (Az. Agr. Giuseppe Rinaldi), Daniele Savio (Le Strette) e Giuseppe Vajra (GD Vajra). I loro interventi offriranno uno spaccato concreto del valore formativo del corso e del suo impatto sulle carriere professionali.

A conclusione dell’incontro, il Prof. Luca Cocolin illustrerà le prospettive future del Corso di Studi, tra innovazione didattica, ricerca applicata e apertura internazionale. Un momento particolarmente significativo sarà l’intitolazione dell’Aula Magna al Prof. Italo Eynard, figura centrale nella storia del corso, a cui sarà reso omaggio dal Prof. Vincenzo Gerbi e dal Dr. Franco Mannini.

“L’incontro per i 35 anni del corso universitario in Viticoltura ed Enologia è per me un momento speciale – spiega la Dr.ssa Annamaria Maggi, Manager Didattico del Corso di Studi – non solo per celebrare i traguardi raggiunti, ma soprattutto per ritrovare quella comunità di persone che ha condiviso con noi un pezzo importante di strada. È un’occasione entusiasmante per fare rete, raccontarsi e rinnovare insieme l’affetto che ci lega a questo corso così ricco di storie, passioni e visioni.”

“L’anniversario dei 35 anni del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia non è solo un momento celebrativo, ma un punto di partenza per costruire una nuova tradizione – afferma il Prof. Paolo Sabbatini, Presidente del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia – Vogliamo che questo incontro diventi il primo di una serie di appuntamenti annuali pensati per rafforzare il legame tra i nostri laureati, gli studenti attuali e il mondo produttivo. Creare spazi di dialogo per chi rappresenta il futuro è fondamentale per valorizzare i percorsi professionali, alimentare il senso di appartenenza e stimolare lo scambio di idee ed esperienze.”

In conclusione “È il momento giusto per dare forma a una tradizione viva, che cresca nel tempo e continui a generare valore per i nostri alumni e per l’intero settore vitivinicolo.”