Paysage+: una nuova visione del paesaggio tra Cuneo, Liguria e Francia

Un paesaggio accogliente, curato, pensato per le persone e le comunità. Questo l'obiettivo del PITER+ PAYSAGE+, il nuovo Piano Integrato Territoriale presentato il 19 giugno a Imperia, nell'ambito del programma europeo Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027. Un progetto transfrontaliero che guarda al futuro delle aree alpine tra Italia e Francia, con particolare attenzione alla provincia di Cuneo, alla Liguria occidentale e al dipartimento francese delle Alpes-Maritimes.

Frutto di una strategia condivisa da 16 partner italiani e francesi, il piano punta a ridisegnare l'identità culturale e ambientale dei territori coinvolti, intrecciando benessere, sicurezza, partecipazione e sviluppo turistico sostenibile.

Coordinato dalla Provincia di Imperia, il PITER+ si articola in tre progetti complementari. Il primo, intitolato "Aimable" e guidato dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, promuove un turismo outdoor più autentico e legato alla natura, capace di valorizzare il paesaggio come esperienza emotiva e culturale. Il secondo, "Inclusivo", è portato avanti dal Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese e si concentra sulla salute fisica e mentale delle persone, con spazi che incentivano relazioni e stili di vita sani. Il terzo, denominato "Resiliente", è affidato ad ANCI Liguria e ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la capacità di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici e ai rischi idrogeologici.

Tra i partner coinvolti, per l'area piemontese figurano la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo, l'ATL del Cuneese, oltre all'Ente Turismo LMR e al Consorzio socio-assistenziale. Per la Liguria partecipano, tra gli altri, Regione Liguria, ANCI Liguria, la Camera di Commercio Riviere di Liguria e l'ASL 1 Imperiese. Dalla parte francese arrivano contributi da istituzioni come il Dipartimento delle Alpes-Maritimes, la Metropoli Nice Côte d'Azur e la Chambre de Commerce de Nice Côte d'Azur.