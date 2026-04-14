Marciapiedi a Cuneo da sistemare, Boselli interroga la sindaca: “A quando e come il ripristino?”

Marciapiedi consumati, deteriorati e in alcuni casi persino pericolosi o un ostacolo per persone anziane e con disabilità. La questione approderà nel prossimo Consiglio Comunale con un'interrogazione specifica del consigliere comunale e capogruppo degli Indipendenti Giancarlo Boselli.



Alla sindaca Patrizia Manassero è richiesta risposta nel corso dei lavori consiliari della prossima seduta.



Intanto, Boselli armato di documentazione fotografica ritrae alcuni casi di pavimentazione compromessa, in evidente stato di usura.

Nel documento, ricorda, inoltre, come gran parte di questa sia stata realizzata con lastroni in pietra e come, in numerose zone, da tempo si registrino diverse criticità. Tra i problemi segnalati da Boselli figurano “avvallamenti e sprofondamenti dovuti a sottofondi ormai insufficienti, frantumazioni e sbrecciature delle lastre, oltre alla perdita di aderenza con lo strato di posa”.

Secondo il consigliere, “la presenza di dislivelli, scalini e differenze di quota tra le lastre rappresenta un rischio concreto per i pedoni, in particolare per le persone con ridotta capacità motoria. Le irregolarità della superficie renderebbero inoltre difficoltoso, se non impossibile in alcuni tratti, il passaggio di carrozzine e passeggini”.

Boselli conclude motivando la richiesta all'Amministrazione comunale sottolineando come tali condizioni abbiano già provocato cadute e infortuni e intende quindi sollecitare risposte circa le modalità e tempistiche degli interventi necessari per risolvere le criticità segnalate.