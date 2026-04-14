Radiologia di Mondovì, arrivate le lettere di dimissione di tre medici. Marro (AVS): "La Regione cosa farà per evitare il dimezzamento?"

È finita sui banchi del consiglio regionale la vicenda della "fuga" di radiologi dall'ospedale Regina Montis Regalis, di cui davamo conto negli scorsi giorni ( leggi qui ).

Le lettere di dimissioni sono state depositate, alla data di oggi, martedì 14 aprile, sono tre i medici che hanno chiesto di interrompere il lavoro a Mondovì e, dopo i mesi di preavviso previsti da contratto, tra i mesi di luglio e settembre, il reparto se non si interverrà per tempo dovrà fare i conti con una importante carenza di personale.

"Quali iniziative urgenti intende adottare la Regione per evitare il dimezzamento della Radiologia di Mondovì?". A chiederlo in consiglio è stata la consigliera Giulia Marro (AVS).

“Parliamo di un servizio essenziale – sottolinea Marro – che garantisce il funzionamento del pronto soccorso, della chirurgia e di tutto il percorso diagnostico. Una carenza di personale in Radiologia significa inevitabilmente rallentamenti, disservizi e un ulteriore aggravio delle liste d’attesa”.

La consigliera ha inoltre evidenziato la contraddizione tra questa situazione e i recenti investimenti sul presidio ospedaliero: dall’introduzione della TAC mobile proveniente dalla maxi emergenza 118, alla previsione di una seconda TAC, fino all’acquisto di nuove apparecchiature diagnostiche. “Si investe giustamente in tecnologia – prosegue – ma senza medici il rischio è che queste risorse restino inutilizzate”.

"L’Asl CN1 - ha risposto l'assessore alla sanità regionale, Federico Riboldi, nel testo letto in aula da Vignale -, al fine di far fronte alle criticità derivanti dalle recenti dimissioni di alcuni Dirigenti medici - disciplina di radiodiagnostica, sta dando corso a tutte le azioni volte a reclutare personale medico della suddetta specialità.

Le misure ad oggi intraprese dall’Azienda, constano nella richiesta già inviata all’A.S.L. CN2 - che dispone di graduatoria concorsuale specifica di recente approvazione – di utilizzo della graduatoria ai sensi dell’art.3, c.61, legge n.350/2003 e della disponibilità alla stipula di convenzione per l’acquisizione di prestazioni specialistiche di personale medico dipendente della medesima Azienda.

Analoga richiesta di utilizzo di graduatorie concorsuali e di disponibilità alla stipula di convenzioni tra enti è in corso di invio anche all’A.O. S. Croce e Carle, nonché alle restanti Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e della Regione Liguria".

"Entro breve - aggiungono dalla Regione - l’Azienda provvederà altresì all’indizione di concorso pubblico nella disciplina, valutando inoltre il ricorso - nelle more dell’espletamento del medesimo - a forme contrattuali flessibili (avvisi per incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo), nel rispetto della vigente normativa.

Tutto ciò consentirà di evitare ritardo nelle prestazioni e di salvaguardare i tempi di attesa per le prestazioni di competenza della S.C. Radiologia di Mondovì, in coerenza con l’attenzione che l’Azienda ha sempre dedicato alla citata Struttura, sia in termini di piena implementazione degli organici già raggiunta con il concorso espletato nell’anno 2025, sia attraverso significativi investimenti per l’acquisizione di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione".

“Continuerò a monitorare la situazione - conclude Marro -, perché un reparto presentato come un’eccellenza, anche grazie ai nuovi macchinari, non diventi una cattedrale nel deserto, senza personale che li faccia funzionare”.