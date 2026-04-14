Bra, la bella stagione è anche buona al Mercato della Terra

Una buona notizia, in tutti i sensi. A Bra torna il tradizionale appuntamento con il Mercato della Terra, certificato da Slow Food. Appuntamento domenica 19 aprile, sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle 17, per una spesa consapevole e sostenibile.

Un’iniziativa organizzata da Slow Food Bra con il sostegno del Comune di Bra e del Mercato Campagna Amica. Come al solito parteciperanno tanti produttori che allestiranno i loro banchetti per farci gustare al meglio la stagione primaverile, anche attraverso lezioni pratiche sulle colture.

Che cosa potete trovare? Abbondanza di ortofrutta di stagione, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, le uova fresche, pane cotto al forno a legna, riso, zafferano, farine, legumi, vino, nocciole, miele, latte, sono solo un assaggio delle golose specialità. Senza dimenticare i prodotti per il benessere della persona.

Spiega Slow Food Bra: "l Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare una spesa “slow” attraverso piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni che hanno radici nel territorio in cui operano. Il cibo qui diventa: nutrimento, storia e identità, cultura e salute, terra e futuro".