Chiude la stagione del Teatro del Poi di Alba con “Le canzoni raccontate al Poi”

Il Teatro del Poi di Alba chiude la sua stagione con uno spettacolo dedicato alla musica italiana del passato: “Le canzoni raccontate al Poi”, testo e regia di Donatella Poggio, andrà in scena venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21.30. Lo spettacolo propone un viaggio ironico e scanzonato attraverso la canzone italiana d’altri tempi, trasformando note e versi in un racconto vivace e coinvolgente.

La messinscena è interpretata da un fitto cast: Andrea Caldi, Marta Ceccotti, Marta Damiano, Matteo Il Grande, Melissa Marangon, Rachele Marangon, Elena Morino, Vittoria Morino e Isabella Villois, che alternano recitazione, canto e atmosfere quasi da varietà, in un gioco tra dialogo e musica che si presta a pubblici di tutte le età.

Il titolo stesso dello spettacolo allude a una duplice lettura: la canzone non è semplicemente ascoltata, ma “raccontata”, scomposta e raccontata da un punto di vista narrativo e talvolta grottesco. Il repertorio rende omaggio a grandi autori come Giorgio Gaber, il Quartetto Cetra, Domenico Modugno e altri protagonisti della storia della musica italiana, recuperando brani noti e meno conosciuti.

Elementi coreografici e scenografie sobrie, tipiche della sensibilità di Donatella Poggio, completano il quadro di un lavoro pensato per dosare emozione e ironia, e per attrarre sia gli appassionati di teatro che chi ama la canzone d’autore e della tradizione.

Con “Le canzoni raccontate al Poi”, il Teatro del Poi chiude la stagione 2025/2026 con un appuntamento che mescola teatro di parola, musica e leggerezza, in linea con la sua vocazione di piccola sala sensibile ai linguaggi contemporanei. L’evento è un’occasione per chiudere la stagione con un finale in musica, che celebra il patrimonio della canzone italiana e lascia il pubblico con un’atmosfera tra il nostalgico e il giocoso.

Per informazioni e biglietti, è consigliabile consultare il circuito locale e il comunicato pubblicato da Teatro del Poi – Alba Culture.



