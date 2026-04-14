A Salmour prorogato il termine dell’utilizzo degli impianti di riscaldamento nelle strutture condominiali

Il Comune di Salmour ha comunicato che, secondo i termini di legge, è stata stabilita una proroga per il termine dell’esercizio degli impianti di riscaldamento a gas naturale nelle strutture condominiali, dal prossimo 16 fino al 30 aprile.

Dall’Amministrazione autorizzano infatti tale prolungamento delle procedure, consentendone l’utilizzo, nello specifico, per sei ore giornaliere. Gli utenti potranno usufruirne tre ore al mattino (dalle 6 alle 9) e tre ore nella fascia serale (dalle 19 alle 22).

La cittadinanza, gli amministratori condominiali e i gestori degli impianti sono pertanto pregati di rispettare le norme e di non superare la temperatura massima stabilita. Ulteriori informazioni dell’ordinanza del sindaco Roberto Salvatore sono presenti sul sito del Comune salmourese.