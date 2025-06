Tecnologia, formazione e territorio: a Neive la giornata dei soci Ascopiemonte

Appuntamento immancabile per il mondo corilicolo piemontese, la giornata annuale di incontro tra i soci dell’Ascopiemonte si è svolta quest’anno a Neive, in un clima di confronto, approfondimento e partecipazione. Una ricorrenza che non è mai solo un’occasione celebrativa, ma un vero momento di formazione sul campo per chi ogni giorno vive il noccioleto con competenza e dedizione.

Al centro dell’incontro, le nuove metodologie di gestione agricola, la presentazione di attrezzature e macchinari innovativi, e anche una dimostrazione pratica sull’uso dei droni. Strumenti che testimoniano quanto il futuro della corilicoltura piemontese non dipenda soltanto dalla ricchezza di un territorio unico, ma dalla capacità di imparare, di aggiornarsi e di lavorare sodo.

“La qualità del nostro prodotto non nasce solo dal terreno, ma dall’impegno continuo di chi lo lavora, giorno dopo giorno”, è il messaggio che ha voluto trasmettere il vicepresidente della Provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti, presente alla giornata. Un concetto ribadito anche nei ringraziamenti rivolti ai protagonisti dell’evento: il presidente dell’Ascopiemonte Pier Paolo Bertone, il vicepresidente Aldo Gavuzzo, e il sindaco di Neive Paolo Piccinelli, per l’ospitalità e il sostegno a una delle filiere più importanti del comparto agricolo locale.

“Essere al passo con i tempi significa anche saper investire nella conoscenza, nella condivisione delle buone pratiche, nella voglia di fare rete. E tutto ciò comporta sacrificio e fatica, ma viene ripagato dalla soddisfazione di commercializzare un prodotto unico, che è volano economico, turistico e culturale delle nostre colline”, ha sottolineato ancora Antoniotti.

Un ringraziamento sentito è andato al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la cui presenza è stata salutata come segno tangibile di attenzione verso il mondo della nocciola e il suo impatto sul territorio. Presente anche il sindaco di Somano, Alessandro Drocco.