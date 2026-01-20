Aurora boreale sulle Alpi: è "colpa" di una potentissima tempesta solare

Bagliori rosa intenso e verdi nel buio della notte.

Negli ultimi mesi questo spettacolo ha squarciato almeno un paio di volte i cieli del Nord Italia, quello delle aurore boreali, normali nei Paesi scandinavi e decisamente rare per le nostre latitudini.

Nella scorsa notte le luci hanno attraversato il cielo, in una spettacolare danza di colori. Anche sulle Alpi cuneesi, come evidente nella foto condivisa dal meteorologo Andrea Vuolo e ripresa da Centro Meteo Piemonte, scattata a Montoso, nel Saluzzese.

Ma cosa sta provocando questo spettacolo? Una tempesta solare, la più intensa dall'ottobre del 2003, di classe S4 su un massimo di 5, come spiegano nella pagina Facebook Chi ha paura del buio?.

Proprio sulla loro pagina compare questa spiegazione del fenomeno: Una "Solar Radiation Storm" è un evento in cui il Sole rilascia un gran numero di protoni ad alta energia nello spazio. Queste particelle possono penetrare nella magnetosfera terrestre seguendo le linee del campo magnetico e influenzare le tecnologie spaziali e terrestri come segnali radio, satelliti e alcuni voli polari. Queste tempeste vengono classificate su scala da S1 (minore) fino a S5 (estremamente forte) in base alla quantità di protoni misurati.

Sta inoltre già giungendo la Coronal Mass Ejection, ovvero il plasma solare espulso dopo il flare e trasportato verso la Terra dal vento solare, cosa che potrebbe portare una tempesta geomagnetica GRAVE di classe G4: al momento risultano già visibili aurore dalla Germania e dalle Alpi!"