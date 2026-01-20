Venerdì apre il Luna Park in piazza Galimberti. E arriva la neve in città

Stasera, dopo che i banchi del mercato avranno lasciato piazza Galimberti e l'area sarà stata pulita, arriveranno i rimorchi con le giostre che, a partire da domani, verranno montate in vista dell'apertura, prevista per il 23 gennaio.

Da quella data, a Cuneo, puntuale come sempre, tornerà il Luna Park.

Resterà nel cuore della città per sei settimane, fino all'8 di marzo, accompagnando tutto il periodo del Carnevale.

Come al solito non mancherà qualche nuovo intrattenimento, oltre alle promozioni per le famiglie, ai pomeriggi gratuiti per i ragazzi disabili e... alla neve!

Già, perché il prossimo weekend, che coincide con quello di apertura, coincide anche con quello in cui potremmo avere la prima nevicata a bassa quota. Da venerdì a domenica, a Cuneo, sono previste precipitazioni anche a carattere nevoso.

Restituendoci una certezza che i cambiamenti climatici ci avevano negato: l'arrivo della neve con l'arrivo delle giostre.

Scherziamo perché sono le famiglie proprietarie delle giostre a farlo per prime.

Sanno che in città si fa ironia sul loro arrivo, che per anni ha portato maltempo. Nulla di improbabile, vista la stagione. Ma negli ultimi anni, nevicando sempre di meno, il loro arrivo era atteso con speranza. Della serie: "Finalmente siete arrivati. E con voi la neve".

Non è stato così negli inverni recenti.

Questa volta ce la dovrebbero fare. Tornando a restituirci una piccola certezza.