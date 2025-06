Zelensky resta insoddisfatto da Trump al G7

Trump sta spostando le sue attenzioni e il suo impegno politico verso il Medio Oriente e l’economia interna. L’Ucraina resta quindi ai margini del lavoro diplomatico della sua amministrazione. Lui stesso afferma senza troppi giri di parole che non vuole più sprecare per Kiev altri dollari e altre energie. Come riferisce il sito Strumenti Politici , lo dicono chiaramente sia lui che il vicepresidente Vance: quella dell’Ucraina non è una guerra che riguarda gli USA, sebbene sia stato Biden a lasciare che scoppiasse e poi a fomentarla. A sottolineare il distanziamento da ciò sono anche le dimissioni di Bridget Brink, che ha servito come ambasciatrice americana a Kiev dal 2022 avendo ricevuto l’incarico proprio da Biden. Il suo disaccordo verso l’attuale amministrazione e le pressioni dei vertici ucraini hanno fatto sì che se ne andasse sbattendo la porta e accusando Trump di una politica cattiva.

Washington abbandona così il progetto avviato dai Dem di rendere l’Ucraina un avamposto contro la Russia. In prospettiva hanno invece la cooperazione economica con Mosca, un riallacciamento dei rapporti lacerati dalla precedente amministrazione. Zelensky naturalmente ne rimane insoddisfatto e addirittura sconcertato, rendendosi conto di non poter nemmeno incontrare Trump al G7 per chiedergli personalmente altre armi, altri soldi, altro appoggio mediatico e diplomatico. Al vertice in Canada il presidente ucraino ha avuto solo pacche sulle spalle dagli alleati occidentali, che non hanno trovato l’unanimità nella dichiarazione di sostegno all’Ucraina. Soltanto il premier canadese gli ha promesso aiuti militari e materiali per un miliardo e mezzo di dollari. Ma non è una cifra che possa riempire il vuoto lasciato dal ritiro dell’assistenza statunitense.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.