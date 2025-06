Il vicesegretario nazionale di Azione Ettore Rosato ad Alba per inaugurare la nuova sede di corso Coppino

Giornata di entusiasmo e partecipazione quella di ieri, sabato 21 giugno, per Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, che ha celebrato due importanti momenti nella città di Alba: l’inaugurazione della nuova sede in corso Coppino 31 e l’evento di approfondimento “Ucraina: i volti del conflitto”.

Alle ore 15.30 si è tenuto il taglio del nastro della nuova sede albese, alla presenza di numerosi cittadini, militanti e rappresentanti delle istituzioni. I saluti istituzionali e la conferenza stampa hanno evidenziato l’obiettivo della nuova sede: diventare un punto di riferimento stabile e concreto per chi desidera contribuire al progetto riformista e pragmatico di Azione nel territorio cuneese.

Presenti all’inaugurazione l’onorevole Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione, l'onorevole Daniela Ruffino, segretaria regionale, e Giacomo Prandi, segretario provinciale di Azione Cuneo.

“La sede di Alba rappresenta un presidio di ascolto e di aggregazione. Vogliamo costruire un luogo vivo, aperto, in grado di accogliere cittadini, associazioni, amministratori e giovani che credono nella buona politica”, ha dichiarato Giacomo Prandi. “L’ottima partecipazione conferma che c’è fame di concretezza, dialogo e serietà. Azione vuole essere lo strumento per tradurre queste domande in risposte efficaci. Nei prossimi giorni condivideremo un dettagliato calendario di iniziative e occasioni di incontro che terra viva la sede, rendendola uno spazio importante per tutta la cittadinanza”.

A seguire, alle ore 17, presso il Caffè Latino, si è svolto l’incontro “Ucraina: i volti del conflitto”, un’occasione di riflessione e analisi sulla guerra in Ucraina, attraverso le testimonianze di chi conosce da vicino la complessità della crisi. Moderato dalla giornalista Lucia Abbatantuono, vice direttrice de La Giustizia, l’evento ha visto gli interventi di Ettore Rosato, di Giacomo Prandi e di Marco Gallipoli, consulente di comunicazione internazionale e promotore del progetto Save Ukraine Art. 22. L’introduzione è stata affidata a Daniela Ruffino. Insieme al consigliere regionale Sergio Bartoli, ha portato i saluti della Regione Piemonte anche il presidente Alberto Cirio, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza delle istituzioni regionali a iniziative di approfondimento e solidarietà su tematiche di grande rilevanza internazionale.

Attraverso voci diverse ma complementari, l’incontro ha offerto uno sguardo umano, politico e geopolitico sul conflitto, ricordando l’urgenza di continuare a sostenere il popolo ucraino e a mantenere alta l’attenzione sullo scenario internazionale. Azione ringrazia i partecipanti, i relatori e tutti coloro che hanno contribuito al successo della giornata. La nuova sede di Alba sarà da oggi un punto d’incontro stabile per chi crede nella responsabilità, nella competenza e nell’impegno per il bene comune.