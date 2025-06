Al via l’estate cebana: un calendario ricco di eventi e manifestazioni

Ceva si prepara a entrare nel vivo dell’estate.

Dopo Pro Loco in festa, che sabato 14 giugno ha metaforicamente tagliato il nastro della stagione, il Comune presenta a partire dai primi di luglio un calendario fitto di appuntamenti, manifestazioni e attività capaci di soddisfare i gusti del pubblico più disparato. Dal teatro alla musica, passando per tradizionali mercatini, la città è pronta per addobbarsi a festa.

Come già annunciato, il primo grande evento dell’estate sarà l’Agrifest, il festival di musica punk e ska che animerà lo spazio dell’Agriteatro nelle giornate del 4 e 5 luglio. Una line up di gruppi locali e nazionali porterà un cartellone musicale di alto livello, in un’atmosfera di festival non riservata a giovani e giovanissimi, ma anzi pensata per rendere eclettica la fruizione dell’Agriteatro attraverso una proposta capace di spaziare tra svariate tipologie di arti performative e iniziative culturali.

Il primo weekend sarà particolarmente ricco per Ceva in quanto, dopo l’Agrifest, domenica 6 luglio si terranno l’apertura dei mercatini 2025, sempre molto amati da residenti e visitatori, e il concerto della banda musicale Bersone Masenti proprio presso lo spazio dell’Agriteatro, anche questo inserito in un’ottica di valorizzazione di questo luogo suggestivo.

Le manifestazioni di luglio proseguiranno quindi con due spettacoli teatrali all’Agriteatro, “Atto Magico” di Walter Maffei il 10 luglio e “Facciamo scarpetta nei Promessi Sposi” di Sara Dho il 15, e si concluderanno sabato 26 con l’attesissima e amatissima “Seva ca bugia”. Per quanto concerne quest’ultima, l’Amministrazione comunale, di concerto con esercenti e associazioni, sta lavorando a un’edizione particolarmente ricca, capace di confermarsi come centrale per l’estate cebana. Per il 2025 non solo hanno confermato la loro presenza tutte le realtà che avevano già aderito in passato, ma nuovi commercianti e nuove associazioni hanno chiesto per la prima volta di poter partecipare, a riprova di come questo evento goda di prestigio in tutta la comunità e generi ricadute positive sia in termini sociali, sia in termini economici.

“Seva ca bugia”, inoltre, quest’anno avrà due importanti novità: lo spostamento del silent party in pieno centro storico, in via Marenco e sul sagrato del duomo, e il contest fotografico nazionale, con susseguente allestimento di una mostra, a cura del gruppo fotografico “Diversamente Sensibili” e dell’associazione “Gli Aquiloni”. L’iniziativa, le cui iscrizioni sono aperte fino al 6 luglio, reca il titolo “Volo, volare, volanti…” ed è dedicata al ricordo di Pietro Contegiacomo. La mostra sarà inoltre un’occasione per riqualificare e restituire al pubblico, in tutto il suo splendore, la chiesa di Santa Maria (per maggiori informazioni sul concorso www.diversamentesensibili.it – info@diversamentesensibili.it).

Nel mese di luglio torneranno inoltre gli “AperiCeva”, appuntamenti che porteranno in Ceva serate di festa e divertimento. Il giorno scelto per gli eventi è il martedì, con orario 19 – 21 e con un calendario che nel corso del mese toccherà più punti del centro cebano. Martedì 8 luglio gli aperitivi si terranno al Borgo Sottano, martedì 15 luglio in via Marenco, martedì 22 luglio nuovamente al Borgo Sottano e infine martedì 29 luglio torneranno ancora una volta in via Marenco.

L’Amministrazione, per incentivare l’evento, metterà a disposizione dei locali che vorranno aderire l’attrezzatura logistica richiesta (panche e tavoli) e fornirà la copertura relativa alla parte di intrattenimento musicale.

Da non dimenticare poi le iniziative sostenute dal Comune, quali la Straceva, che si terrà venerdì 4 luglio, la rassegna letteraria “Un libro in giardino”, che prenderà il via il 2 luglio e proseguirà sino all’inizio dell’autunno, e Insoliti Sipari, un cartellone di danza che dal 14 al 29 luglio proporrà workshop e spettacoli.

“L’estate è un periodo dell’anno speciale, le giornate si allungano, siamo tutti più liberi da impegni e abbiamo la possibilità di trascorrere il tempo con la famiglia e con gli amici. In questo periodo le città si animano e si vivacizzano e anche Ceva non fa eccezione. L’impegno dell’Amministrazione è continuo e costante durante l’anno per offrire eventi e attività a 360°, ma d’estate la programmazione si intensifica - dichiara il sindaco Fabio Mottinelli -. Una proposta come questa richiede una programmazione quasi da un anno all’altro, un lavoro costante con enti, associazioni e realtà professionali del territorio, il nostro ruolo è anche quello di tessere reti di comunità che trascendano i gusti o gli interessi dei singoli e che creino un risultato diffuso e unitario di cui tutti possono fruire".

Grande soddisfazione si evince anche dalle parole dell’assessore alle Manifestazioni, Luca Prato: “Come amministratori, ma in primis come cittadini che vivono Ceva, cerchiamo di fare tutto ciò che è in nostro potere per rendere le manifestazioni accattivanti e vissute dal pubblico. Ciò che stiamo raccogliendo è un eccellente riscontro innanzitutto da parte di chi contribuisce attivamente all’organizzazione e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che si adoperano per questo, in particolare le associazioni locali, che spaziano dallo sport, all’arte, alla cultura, e tutti coloro che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità. Il calendario è fitto, ogni weekend, ma direi quasi ogni sera, c’è qualcosa da fare. Uso appositamente questa espressione generica e un po’ inflazionata perché il “non c’è mai niente da fare” è una frase che si sente spesso nei paesi, ma possiamo con un po’ d’orgoglio dire che a Ceva l’abbiamo scongiurato".

“Abbiamo voluto dare una nuova veste anche all’Agriteatro - conclude Manuel Alciati, consigliere con delega proprio al Teatro -. Il Teatro Marenco è un fiore all’occhiello per la città e la stagione teatrale “tradizionale” raccoglie un grande pubblico, anche grazie a nomi di rilievo nazionale e internazionale, per questo abbiamo, ormai da alcuni anni, voluto portare il teatro anche in una versione estiva, all’aria aperta e in mezzo alla natura. Quest’anno però abbiamo scelto di non limitarci alla continuità con gli spettacoli teatrali, ma di cambiare la fruizione di questo spazio, nel quale la città ha molto creduto e investito nel corso degli anni. Oltre alle pièce teatrali ci saranno infatti anche eventi musicali, vorremmo che questo luogo diventasse un centro di arti performative “en plein air” dove godere della bellezza degli spettacoli nelle sere d’estate".

Il luglio cebano si prospetta ricco e vivace in un caleidoscopio di incontri e occasioni per condividere, conoscere e divertirsi.