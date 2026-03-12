A Santa Lucia di Comboscuro avviati i lavori di riqualificazione delle aree spettacoli ed eventi

Sono iniziati a Santa Lucia di Comboscuro, nel comune di Monterosso Grana, i lavori di riqualificazione delle aree dedicate agli eventi culturali e concerti della frazione. L’intervento rientra nel progetto Valle Grana Cultural Village promosso dai Comuni di Monterosso Grana e Pradleves finanziato tramite fondi NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR e ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della borgata, rendendo gli spazi più sicuri, accessibili e accoglienti per residenti e visitatori.

“L’avvio di questo cantiere rappresenta un passo importante per la valorizzazione di Santa Lucia di Comboscuro e dell’intera valle – dichiara Stefano Isaia, sindaco di Monterosso Grana, – Intervenire sugli spazi destinati a spettacoli ed eventi significa investire nella cultura, nella socialità e nella capacità del territorio di accogliere iniziative che tengono viva la comunità e attraggono visitatori. È un progetto che guarda al futuro, migliorando la fruibilità di un luogo simbolico e rafforzando il ruolo di Comboscuro come punto di riferimento culturale e identitario”.

Santa Lucia di Comboscuro ospita il Centro Provenzale, fondato negli anni ’50, che ha promosso la riscoperta della civiltà provenzale in Italia e oggi rappresenta un punto di riferimento per concerti, incontri culturali, arte contemporanea alpina e collezioni etnografiche di grande interesse. Con la riqualificazione, le aree già destinate agli eventi vengono adeguate alle norme di sicurezza e ampliate per ospitare il pubblico in crescita, favorendo lo sviluppo di nuove attività culturali, turistiche e commerciali.

Nel dettaglio, il progetto prevede la riqualificazione della piazza antistante la chiesa di Santa Lucia e della piazza centrale denominata “La Nuéch dal Fueiassìer”, la realizzazione di percorsi pedonali sicuri, l’ampliamento dell’area spettacoli. Tutti gli interventi sono pensati per armonizzarsi con il contesto storico e paesaggistico, rispettando la tradizione architettonica locale.

I lavori, affidati alla ditta La Passatore Costruzioni srl di Passatore con il supporto di diverse imprese subappaltatrici, termineranno entro il mese di giugno. L’intervento rappresenta un investimento di oltre 222mila euro per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della Valle Grana.