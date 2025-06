Calcio a 5 da record a Garessio: trionfano i Galacticos! Ora si guarda alla 24 Ore di Sport

Emozione, adrenalina e passione hanno infiammato lo stadio “E. Barberis” durante l’attesissimo torneo di calcio a 5 organizzato da “Garessio è Sport”, che ha visto la partecipazione record di ben 18 squadre! Un trionfo di sport e partecipazione che ha trasformato Garessio in una vera e propria arena calcistica la giornata di Sabato 21 Giugno.

A scendere in campo, non solo atleti ma anche entusiasmo, spirito di squadra e voglia di divertirsi. Le tribune gremite, il tifo e le sfide all’ultimo gol hanno reso l’atmosfera elettrica, regalando al pubblico uno spettacolo sportivo degno delle grandi occasioni.

A spuntarla dopo una lunga serie di partite combattute fino all’ultimo secondo sono stati i Galacticos, guidati con determinazione dal capitano Ergys Leka. Una vittoria meritata e conquistata con grinta, che ha consegnato alla squadra il primo posto e un premio davvero speciale: una giornata di rafting con pranzo offerta da “Ke Rafting Demonte”, per prolungare l’adrenalina anche fuori dal campo.

Sul secondo gradino del podio sale la talentuosa Esotica, capitanata da Ahmed Ouarmouk, che ha mostrato tecnica e cuore per tutta la durata del torneo. Per loro, un meritato premio: buoni cena presso la “Locanda del Mulino”.

A completare il podio gli Incubi di Quaglia, con in testa il capitano Federico Guido, che hanno saputo sorprendere tutti con un percorso avvincente e grintoso. Anche per loro un premio all’altezza: un buono cena presso “La Notte Romantica” di Garessio.

L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile, merito del lavoro instancabile di “Garessio è Sport”, con il supporto fondamentale del Comune di Garessio, della Pro Loco, di San Bernardo, di Ke Rafting Demonte e della Locanda del Mulino.

Un ringraziamento speciale va all’ASD Garessio e a tutti i volontari, veri protagonisti dietro le quinte, che con passione, dedizione e spirito di squadra hanno reso possibile questa grande manifestazione. Senza di loro, nulla sarebbe stato possibile.

Ma l’estate sportiva garessina non si ferma qui: il prossimo grande appuntamento è fissato per l’11 e 12 Luglio, con la spettacolare 24 Ore di Sport presso Piazza d’Armi. Un’intera giornata (e notte!) all’insegna del movimento, del gioco e della condivisione, dove tutti potranno essere protagonisti.

Garessio è Sport continua a correre… e non ha intenzione di fermarsi!