Estate a Sesto Pusteria: divertimento e natura a portata di mano

Sesto Pusteria, nel cuore dell’Alta Val Pusteria, è una destinazione ideale per chi desidera trascorrere l’estate circondato da paesaggi montani incontaminati e sentieri panoramici. Situato alle porte del Parco Naturale Tre Cime (3 Zinnen Dolomites), questo piccolo paese offre una combinazione perfetta di relax, attività all’aria aperta ed eventi culturali.

Sesto è anche una rinomata meta vacanziera invernale, ma l’estate è la stagione migliore per scoprire la sua autentica bellezza: le giornate lunghe permettono di esplorare i dintorni a piedi o in bicicletta, godere dei panorami alpini e partecipare alle tante iniziative pensate per i visitatori.

Soggiorni tra comfort e panorama

Chi sceglie Sesto Pusteria per una vacanza estiva può contare su diverse tipologie di sistemazione, dai rifugi in quota alle strutture di charme in paese. Se volete andare sul sicuro trovate qui il link di un ottimo hotel a Sesto Pusteria, il Bad Moos Aqua Spa Resort, un raffinato hotel a quattro stelle con centro benessere, situato in posizione privilegiata ai piedi delle Dolomiti. La struttura è dotata di un’ampia area wellness con piscine, saune e trattamenti termali, ideali per rilassarsi dopo una giornata di trekking. Gli interni mescolano eleganza alpina e comfort moderno, mentre la cucina propone piatti tradizionali rivisitati con cura. È una scelta ideale per chi cerca tranquillità, qualità e un accesso diretto alla natura che sia a piedi, in bici o a cavallo.

Attività estive nel cuore delle Dolomiti

Durante il periodo estivo Sesto si trasforma in un autentico paradiso per escursionisti e sportivi. La Val Fiscalina, una delle più belle vallate dolomitiche, è un punto di partenza perfetto per gite giornaliere verso le Tre Cime di Lavaredo o per tranquille passeggiate tra boschi e pascoli. La zona è attraversata da una fitta rete di sentieri ben segnalati, adatti sia ai principianti che agli escursionisti esperti. Gli appassionati di mountain bike possono affrontare percorsi avvincenti con vista sulle cime, mentre chi predilige attività più rilassanti può optare per lo yoga all’aperto o le passeggiate con guida alpina. L’estate 2025 prevede anche eventi culturali e musicali come per esempio il Sexten, Mountain & Music, la Serata musicale della banda, la Grande festa d'estate dei Vigili del Fuoco Volontari di Sesto e tanto altro ancora.

Gite nei dintorni di Sesto

Chi soggiorna a Sesto ha la possibilità di arricchire la sua vacanza con interessanti gite giornaliere. A circa 10-15 minuti si trova San Candido, grazioso centro noto per il suo centro storico vivace e la Collegiata, splendido esempio di architettura romanica. Nel giro di 15-20 minuti si può raggiungere Dobbiaco, affacciata su un incantevole lago alpino, perfetto per rilassarsi o fare una gita in pedalò. A circa 40 minuti di distanza si trova invece Brunico, città vivace e ricca di attrazioni come il Castello di Brunico e il museo Lumen dedicato alla fotografia di montagna.

Per gli amanti della natura, anche la zona del Lago di Braies è facilmente raggiungibile (30-35 minuti): le sue acque turchesi circondate da fitti boschi rappresentano una delle mete più iconiche dell’intera regione.

L’estate a Sesto Pusteria è quindi sinonimo di benessere, escursioni rigeneranti e scoperta del territorio. Una vacanza in queste zone consente di vivere appieno l’anima autentica delle Dolomiti, senza rinunciare al comfort e alle proposte culturali pensate per tutta la famiglia.

















